Una nova variant de Covid-19 més contagiosa s'estén pel Regne Unit

Hospital del Regne Unit @ep





Una soca més infecciosa de Covid-19 que pot causar casos menys simptomàtics s'està estenent pel Regne Unit . La socaAY.4.2 de la variant Delta va representar al voltant del 12% de les mostres recol·lectades en un estudi governamental recent, que es va dur a terme fins al 5 de novembre.





Els casos de la subvariant creixien a un 2,8% per dia, cosa que significa que s'estava estenent ràpidament per tot el Regne Unit. Es creu que és d'un 10 a un 15% més infecciosa que altres variants de Delta, cosa que aplana el camí perquè es converteixi en la soca dominant al Regne Unit en diversos mesos.





Les primeres investigacions suggereixen que pot ser menys probable que causi casos simptomàtics que altres soques. Els científics de l'Imperial College London van trobar que el 66,7% dels casos AY.4.2 eren simptomàtics, en comparació del 76,4% del seu pare Delta, AY.4.





En un terç dels casos de AY.4.2 van aparèixer símptomes com pèrdua o canvi de l'olfacte o del gust, febre o una nova tos persistent, mentre que el nombre se situa en el 46,3% dels casos de la soca Delta original de AY.4.





La nova subvariant tampoc no sembla fer que les vacunes siguin menys efectives. Christl Donnelly, professora d'epidemiologia estadística a l'Imperial College de Londres, creu que la nova variant és més infecciosa que la variant Delta comuna.“És absolutament cert que si les persones estan esperant els símptomes per fer una prova i, per tant, identificar que estan infectades i, per tant, tallar-ne els contactes, estar asimptomàtiques pot facilitar la transmissió", afirma.





Els investigadors han advertit que és massa aviat per dir amb certesa si la nova subvariant és menys probable que emmalalteixi les persones. Pot ser que estiguin en joc altres factors, com ara que es registrin més casos en joves que tenen menys probabilitats d'emmalaltir-se o en aquells que estan completament vacunats.





El professor Paul Elliott d'Imperial va dir a The i: “No estem segurs de per què AY.4.2 podria estar associat amb una infecció menys simptomàtica, però això podria donar-li un avantatge de transmissió, ja que com a persones portadores de AY.4.2., és menys probable que ho sàpiguen (ja que molts seran asimptomàtics)”.





El professor Moritz Gerstung, viròleg de la Universitat de Heidelberg, va dir que la seqüenciació genòmica havia identificat una nova branca d'AY.4.2, anomenada AY.4.2.1. Representa entre l'1 i el 4% de les mostres de coronavirus -1> coronavirus a Anglaterra, i pot ser un 1% més infecciós que AY. Tampoc no sembla poder escapar de les vacunes.