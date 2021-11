Anar al bany per la nit podria ser símptoma d'un càncer agressiu, alerten els experts

Cèl·lules canceroses de pròstata @ep





Anar al bany a la nit podria ser un signe d'un càncer agressiu , van advertir experts mèdics.

Si teniu una necessitat sobtada o augmentada d'orinar durant la nit, podria ser un signe de càncer de pròstata.





La noctúria és una condició que fa que et despertis durant la nit per orinar, segons la Clínica Cleveland. S'ha trobat la presència de noctúria en el 25% dels casos de càncer de pròstata com a efecte secundari del tractament amb radiació, segons han demostrat els estudis.





La condició també pot resultar d'un tumor que està creixent en mida i empeny contra la uretra, informa The Daily Express . La nocturnia generalment passa en les últimes etapes de la malaltia, cosa que significa que els tractaments han de començar immediatament.





L'organisme públic de Salut del Regne Unit, el NHS, assenyala que “el càncer de pròstata generalment no causa cap símptoma fins que el càncer ha crescut prou com per exercir pressió sobre el tub que transporta l'orina des de la bufeta cap a l'exterior del penis. Els símptomes del càncer de pròstata poden incloure la necessitat d'orinar més sovint, sovint durant la nit”, alerten.





El càncer de pròstata primerenc pot ser difícil de detectar a causa de la manca de símptomes obvis. Segons Prostate Cancer UK, si té 50 anys o més, el seu pare o germà ha tingut la malaltia, o és negre, ha de parlar amb el metge de capçalera.





La caiguda de les taxes de detecció del càncer durant el Covid-19 podria tenir repercussions en la supervivència a la malaltia en els propers anys.