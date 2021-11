Mor un conductor en sortir de la C-59 a Sant Feliu de Codines

Recurs Mossos @ep





Un noi de 21 anys ha mort aquest diumenge a la nit en un accident de trànsit a la C-59 a l'altura de Sant Feliu de Codines (Barcelona), després de sortir de la via per causes que s'investiguen.





La víctima vivia a Sabadell (Barcelona) i amb ella ja són 120 les persones que han mort en sinistres a les carreteres catalanes interurbanes des de començament d'any, ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) aquest dilluns.





Dues patrulles dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar fins al lloc de l'accident després de rebre l'avís a les 23.30 hores, amb tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, tres ambulàncies i els serveis de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques ( SEM).