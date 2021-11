Mor l'actor Joey Morgan als 28 anys

Joey Morgan a Compares





L'estrella de Scouts Guide to the Zombie Apocalypse , Joey Morgan , va morir als 28 anys. L'actor va morir diumenge a la matinada, sense que el seu representant hagi explicat la causa de la seva mort.





Una declaració del seu representant deia: “Joey Morgan va morir diumenge al matí d'hora. Va ser un xoc i ens va devastar a tots els que l'estimem. L'estranyarem molt. Esperem que tots comprenguin com n'és de dolorós això per als seus éssers estimats i puguin respectar els límits i permetre'ls plorar en privat".





La seva companya d'elenc de Flower, Zoey Deutch , li ha retut homenatge, compartint-ne una foto i Morgan a Instagram: "Descansa en pau Joey. Una persona molt amable, talentosa i especial. T'estimem", ha afirmat.













Patrick Schwarzenegger , que va protagonitzar amb Morgan a Scouts Guide, també s'ha recordat del seu company: "Què?!? No. Una estrella brillant tan hilarant quan vaig treballar amb ell. Guau. Això és horrible".



El director de l'Scouts Guide to the Zombie Apocalypse, Christopher Landon , va tuitejar: "Joey Morgan va entrar a la meva vida fa gairebé 9 anys quan vaig fer Scouts. Era tranquil, divertit, intel·ligent i reflexiu. I quan les càmeres rodaven, era magnètic. Va passar avui i la notícia és punyent. Em sento honrat d'haver-lo conegut".







Nascut a Chicago, el primer projecte com a actor de Morgan va ser a la comèdia de zombies del 2015 Scouts Guide to the Zombie Apocalypse, en què va interpretar Augie Foster juntament amb Tye Sheridan i Logan Miller.



Després va protagonitzar la comèdia d'acció Compadres el 2016, abans d'aparèixer a la comèdia independent Flower de Max Winkler el 2017.





L'últim paper de Morgan va ser a Max Reload and the Nether Blasters del 2020, mentre que també va aparèixer a la sèrie de Netflix Sierra Burgess is a Loser el 2018.