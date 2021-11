La CUP critica l'"intercanvi de cromos" dels Pressupostos i creu que ja estava pactat

Laia Estrada al Parlament @ep





La diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada ha criticat l'"intercanvi de cromos" per aprovar el Pressupost de la Generalitat, després que el Govern i els comuns hagin arribat a un acord per tramitar els comptes a canvi que ERC permeti que tirin endavant les de l'Ajuntament de Barcelona.





" Cap sorpresa davant aquest intercanvi de cromos que, evidentment, feia temps que estava cuit o", ha criticat la diputada 'cupaire' en un apunt a Twitter aquest dilluns recollit per Europa Press, després que la CUP ratificar dissabte el veto a els comptes deixant el Govern amb els comuns com a única opció per tirar-los endavant --ja que l'Executiu va rebutjar l'oferta del PSC-.





Estrada també ha augurat que després vindran els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) , i ha censurat que amb aquests intercanvis “el règim del 78 segueix ben subjecte”.