Barcelona rebutja instal·lar una estàtua de Don Quixot a la Barceloneta: "Ens sembla una catetada"

Miquel Iceta @ep





El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha qualificat de "catetada" que l'Ajuntament de Barcelona hagi rebutjat instal·lar una escultura de Don Quixot a la Barceloneta.





" És una vergonya" , ha declarat el ministre a preguntes dels mitjans abans de presidir la creació i primera reunió de la Taula de la Moda d'Autor, que reuneix Govern, comunitats autònomes i representants del sector, al Museu Santa Cruz de Toledo.





"Cervantes és un patrimoni increïble per a tots els espanyols però, particularment, per als barcelonins. Si un llegeix 'El Quixot', veurà que una de les ciutats que surten més ben parades, a les quals Cervantes manifesta una simpatia especial, és Barcelona , per tant ens sembla una catetada", ha apuntat el titular nacional de Cultura.





És per això que ha dit que una de les primeres coses que ha fet a Toledo ha estat fotografiar-se amb l'estàtua de Miguel de Cervantes: “Val la pena que tots defensem el nostre patrimoni”.





"El seu viatge real i imaginari ens representa millor que qualsevol altra obra, i per això, entre altres coses, l'institut que té cura de la llengua i la cultura espanyola al món es diu Instituto Cervantes", cosa que --ha assegurat Iceta-- - "no és casual".





"Que una ciutat, ni més ni menys com Barcelona, el seu ajuntament no estigui d'acord a celebrar la figura de Cervantes ens sembla increïble i un disbarat", ha dit el ministre.