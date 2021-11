Els espanyols se senten 4,5 anys més joves del que són, segons un estudi

Un estudi ha demostrat que els espanyols perceben que tenen 4,5 anys menys de la seva edat biològica, per la qual cosa, sis de cada deu se senten més joves del que marca la seva edat cronològica mentre que un quinze per cent es percep més gran del que que és.





Sis de cada deu persones perceben tenir una edat inferior a la que marca la data de naixement







Aquestes han estat les conclusions principals que ha revelat l'informe 'Edat cronològica vs. Edat real: quina edat creuen que tenen els espanyols? Anàlisi de les diferències entre edat autopercebuda i cronològica i com influeixen els hàbits de vida saludable a la població', elaborada per Vivaz, i que han presentat aquest dilluns el doctor Manuel Castillo, Catedràtic de Fisiologia Mèdica de la Universitat de Granada, president Científic de la Societat Espanyola de Medicina Antienvelliment i Longevitat i assessor mèdic de Vivaz Assegurances de Salut, i Mar Garre, directora de Persones, Comunicació i Sostenibilitat de Línia Directa Asseguradora.





L'objectiu de l'estudi, segons ha explicat Mar Garre, és mesurar la salut i l'edat percebuda dels espanyols, comparar-la amb la seva edat cronològica, avaluar l'impacte dels hàbits de vida i la percepció de benestar a diferents edats. Per això, s'han consultat 1.713 persones, de les quals el 50,7% han estat dones i 49,3% homes, a les quals s'ha realitzat el qüestionari de salut percebuda, salut del pacient (PHQ) i el qüestionari de benestar WHO-5, un instrument també avalat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





Així doncs, s'ha determinat que l'edat cronològica mitjana de la mostra representativa de la població espanyola estudiada és 48,17 anys però els espanyols perceben que tenen 43,71 anys. És a dir, de mitjana, els espanyols fixen la seva edat real en 4,5 anys per sota de la seva edat cronològica. "Com més grans són, més joves es veuen", ha subratllat Manuel Castillo.





En aquest sentit, mentre que les persones d'una edat compresa entre 20 i 29 anys arriben fins i tot a sumar un any a la seva edat cronològica, aquells amb una edat compresa entre 70 i 79 anys segons la data de naixement tenen una edat cronològica mitjana de 73 ,05 però s'atribueixen una edat real al voltant dels 63, deu anys menys.





"Això significa que, a Espanya, el grup de la tercera edat està més sa físicament i mentalment que mai abans a la història", ha sostingut Castillo, que ha explicat que la clau en aquest tema és l'edat biològica, que és aquella que té el cos, es mesura per biomarcadors i proves funcionals, i pot coincidir o no amb l'edat cronològica.





De fet, les persones que tenen millors hàbits de saludat és el col·lectiu que més joves es veuen (70-79 anys), ja que practiquen esport dues o tres vegades per setmanes (6 de cada 10), el que manté una millor alimentació ( gairebé el 79% segueix la dieta mediterrània), en consumir de manera habitual fruites, verdures, llegums i peix; i el que menys fuma (8 de cada 10 no ha fumat mai o ja no fuma) i menys alcohol beu (el 77% ha begut l'últim any, davant d'una mitjana del 85,61%).





LES DONES SE SENTEN MÉS JOVES QUE ELS HOMES





Per sexe, el 65% de les dones es veuen més joves, mentre que els homes només el 58%. D'altra banda, les dones tendeixen com a mitjana a treure's 4,8 anys davant dels 4 anys que es resten els homes. Tot i tenir una percepció del seu estat de salut lleugerament inferior al dels homes, sentir-se pitjor en termes econòmics, practicar esport de manera menys regular i dormir pitjor, elles tenen una millor alimentació i fumen i beuen alcohol en menor proporció que ells.





"Com millor és l'estil de vida que porta un individu i millor s'asseu en termes de salut, situació afectiva i econòmica, més jove tendeix a sentir-se", ha exposat el doctor.





Així mateix, aquells que reconeixen sentir-se més joves del que són valoren el seu estat de salut amb 75,4 punts de mitjana sobre 100, mentre que els que s'hi afegeixen anys la valoren gairebé catorze punts per sota (61,7). El mateix passa amb la percepció que tenen les persones de la seva situació afectiva (71,9 els qui es treuen anys davant de 65,8 dels que es veuen més grans) i econòmica (59,2 davant de 49,6).





RECOMANACIONS





Finalment, Manuel Castillo ha detallat una sèrie de recomanacions per veure's més joves que, casualment, és l'estil de vida que fa el col·lectiu de 70-79 anys que percep tenir deu anys menys que a la realitat.





En concret, el doctor ha recalcat la importància de tenir una alimentació sana, socialitzar amb la resta de persones, no fumar i fer exercici diàriament.