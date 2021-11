Alejandra Rubio esclata contra la seva tia Carmen Borrego: "Que m'estimi menys i m'estimi millor"

Carmen Borrego es va enfrontar aquest dissabte a les preguntes del polígraf a 'Dissabte Deluxe' i la reacció de la seva neboda Alejandra Rubio no s'ha fet esperar. Visiblement molesta, i malgrat que la seva mare, Terelu Campos , li va demanar que no es pronunciés sobre el nou 'lleig' de la seva tia - que entre altres coses ha reconegut que s'hi refereix com "la nena de la corba" i ha assegurat que no és una persona "constant" pel que fa als seus estudis - la néta de Teresa Campos s'ha assegut al plató de 'Viva la vida' i ha respost rotunda a les últimes declaracions de la col·laboradora de ' Sálvame ' .





Alejandra Rubio i Carmen Borrego @ep





"Pensava que seria més conciliadora. Si no vol seguir amb aquesta guerra no ho entenc perquè no hi ha per on agafar-lo" ha confessat Alejandra, especialment molesta pel fet que Carmen l'hagi titllada de "poc constant" en els estudis. "Crec que és una cosa que em pertany a mi i només jo puc parlar de la meva vida privada", ha apuntat.





Sense entrar en detalls, la filla de Terelu Campos ha explicat quin és l'origen del seu enuig amb la seva tia, confessant que “el meu problema és que es diuen coses de mi per darrere, moltes coses que a mi no m'agraden. fet molt de mal, però a mi també m'ho han fet ”. Això té a veure amb les exclusives que la Carme ha donat a diferents mitjans parlant de la seva família? Doncs tot apunta que sí, ja que Alejandra ha deixat clar que ella no s'"ha assegut enlloc a guanyar diners per parlar de la meva família ni he fet cap exclusiva a cap revista ni res i tinc claríssim que no ho faré" ”.





Dolida amb el qualificatiu de " noia de la corba " amb què es refereix Borrego a ella, la jove ha confessat que "Què diré davant d'un insult? No em fa gràcia". "Si ella creu que ho sóc, tant me fa. En aquestes imatges es veu com és ella perquè jo no insulto ningú i molt menys la meva família. Jo mai he rigut que la cridessin potota perquè em sembla una falta de respecte ", ha assegurat. Per això, davant la confessió de Carmen que adora tant Terelu com la seva neboda, Alejandra ha estat contundent: "Que m'estimi menys i m'estimi millor, perquè que m'estimin així no em val".





Preocupada per la seva mare perquè "està fastiguejada i ho està passant malament de veritat", la néta de Teresa Campos ha tornat a donar la cara per Terelu afirmant que és "la que millor comportament té. Hi ha coses molt injustes i la meva mare ho veu i per molt que vulgui intervindre, de vegades no es pot”. "És lleial", cosa que, per les seves declaracions, sembla que no pensa de Carmen: " La meva tia ha callat quan han dit coses molt lletges de la meva mare ia més riu. Puc entendre que no vulgui conflictes amb els seus companys, però no es pot permetre tot ”.





A més, Alejandra ha volgut contestar una altra de les declaracions de la seva tia al 'Deluxe', comentant molesta que no entén com al seu aniversari Terelu va asseure Kiko Matamoros a la taula presidencial i va relegar la seva filla Carmen a un lloc lluny de la família, un lleig que Borrego té a dins des del mes d'agost passat. " A la filla de Carmen no se la va posar en una taula allunyada, ella estava asseguda a la taula del costat a la nostra i estava amb gent que coneixia des de fa temps ", ha assegurat molesta.





Qui va dir pau al clan Campos? Sembla que el polígraf de Carmen ha reobert velles ferides i, lluny de la reconciliació entre les filles de Teresa Campos que tots donàvem per segura fa uns dies, el Nadal en pau i harmonia torna a perillar a casa de la veterana presentadora.