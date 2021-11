Pablo Casado va assistir a una missa en homenatge a Francisco Franco aquest cap de setmana

Pablo Casado ha posat en seriosos dubtes la seva legitimitat per liderar un partit democràtic aquest cap de setmana. Un seguidor del president del Partit Popular ha revelat a través d'una piulada amb una foto que Casado va assistir a una missa en homenatge a Francisco Franco aquest 20 de novembre. "Amb Pablo Casado assistint a la missa del Generalíssim", afirmava el seguidor al tuit, que ja ha esborrat per la seva repercussió.









La notícia sobre la seva assistència a aquesta missa, que no era a l'agenda oficial de Casado , ha corregut com la pólvora per les xarxes socials. Fonts properes del PP han confirmat que el líder popular va assistir a la missa amb la seva família a prop de la Catedral de Granada. Tot i això, es desconeix si Casado va anar a la missa sabent que s'homenatjaria Franco.





L'Arxidiòcesi de Granada ha explicat a Newtral que era una eucaristia ordinària, no un acte específic per homenatjar el dictador. No obstant, la Fundació Francisco Franco havia anunciat que es commemoraria la figura del dictador. Segons explicaven en un comunicat, "en sufragi de l'ànima de Francisco Franco i tots els caiguts per Déu i per Espanya", se celebraria una missa en aquesta església.





Fonts del Partit Popular asseguren que Pablo Casado desconeixia el contingut d'aquesta missa i expliquen que la seva presència és deguda a una mera casualitat.