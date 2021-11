El 5G puja al cotxe

La irrupció del 5G a les nostres vides abasta des de l'entorn laboral o familiar a altres com el de la mobilitat. A aquest darrer, l'arribada de la nova connectivitat us donarà, a més, grans avantatges en la seguretat, l'oci i el confort a bord d'un vehicle.





Encara caldrà esperar per poder pujar-nos a un vehicle completament autònom. Però és veritat que, de mica en mica, el 5G es traduirà en avantatges dins dels cotxes, especialment, en seguretat.





I és que aquesta tecnologia permet noves formes de comunicar-se a les màquines . En el cas dels cotxes, es tracta de lintercanvi dinformació entre vehicles a les carreteres V2V (vehicle to vehicle) .





Estàndard C-V2X





Un pas més és l'arribada de l' estàndard tecnològic Cellular V2X , que, unit al 5G, permetrà als vehicles comunicar-se amb tots els elements que l'envolten i serà clau per al desenvolupament de la conducció autònoma.





Si bé l'objectiu a llarg termini és una conducció completament autònoma, la indústria del motor cerca la connectivitat massiva entre els vehicles i altres elements i actors a les carreteres. Això permetria avisar instantàniament els conductors de perills o situacions adverses.





Es tracta, per exemple, que tots els vehicles que esperen en una intersecció arrenquin a l'uníson per reduir els temps d'espera o que els camions que van per una autopista en coordinin la velocitat.





De fet, quan es tria un vehicle, ja no només es tindrà en compte el disseny o el motor. L'usuari també s'interessarà pel nivell d'intel·ligència i de connectivitat que té.





La missió del C-V2X (“cellular vehicle-to-everything”, en anglès) és que vehicles, bicicletes o fins i tot vianants estiguin connectats; per a això serà necessari una nova generació de dispositius de transport.





Desafiaments pendents





Parlem d'una tecnologia que encara haurà de superar alguns reptes abans de fer-se realitat. Caldria establir estàndards comuns -no només entre fabricants, sinó entre diferents regions geogràfiques- de manera que es reservin alguns espectres concrets per al C-V2X.





Perquè sigui possible cal que les comunicacions siguin 100% fiables, que els sensors percebin sense errors i que hi hagi una coordinació completa entre vehicles.





Per això, l'arribada del 5G és decisiva a la implantació d'aquesta nova tecnologia. Tot i que el 'Cellular V2X' va començar a desenvolupar-se amb el 4G, la nova generació de connectivitat aporta com a element diferencial, la latència , els temps d'espera entre que un missatge arriba d'un vehicle a un altre.





Amb el 5G es minimitza molt aquest temps i té solucions específiques de xarxa perquè les dades de comunicacions vehiculars tinguin més prioritat, és a dir, vagin per una slice (segment de xarxa) diferent i estiguin aïllades de la resta d'informació.





Que arribi la informació al mínim temps és crucial en aquesta tecnologia. Parlem de la necessitat de llançar molts missatges entre els vehicles amb uns temps de resposta molt baixos. Una connexió no sols entre els vehicles sinó entre aquests i el mobiliari de la carretera, per exemple, entre un turisme i el semàfor.





Seria una cosa així com que el vehicle ajustés automàticament la seva velocitat per no haver de parar davant d'un semàfor, estalviant energia i reduint els embussos.





Sinistralitat zero





En qualsevol cas, l'objectiu final de tota aquesta tecnologia serà arribar a una sinistralitat zero. Per això és necessari combinar la tecnologia 5G amb una nova generació de càmeres, sensors i radars instal·lats en una gran majoria de vehicles.





I aquí és on la indústria ha de fer un gran pas endavant per equipar els seus models amb aquesta tecnologia en favor d'un transport cada cop més autònom i intel·ligent.





Ja s'estan fent passos a Espanya, com el cas del projecte que Telefónica, en col·laboració amb Nokia , Ineco , Stellantis , el Centre Tecnològic d'Automoció de Galícia (CTAG) i SICE , ha sensoritzat i dotat de cobertura 5G al túnel de Cereixal a l'A-6 (Lugo).













És un exemple de com avançar cap a la carretera intel·ligent que es comunica amb els vehicles connectats i ofereix així una assistència a la conducció.