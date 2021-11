Junts critica el pacte entre Comuns i ERC: "És un fracàs per a l'independentisme"

Elsa Artadi @ep





La portaveu de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi , ha carregat contra Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per haver aconseguit un acord amb els comuns per aprovar els Pressupostos de la Generalitat per al 2022. Segons Artadi, aquest pacte suposa "un fracàs per a l'independentisme" i per a Pere Aragonès , que "no ha aconseguit mantenir el suport que va rebre per a la seva investidura".





Des de Junts veuen l'acord entre comuns i ERC com a “un intercanvi de cromos”. "L'estabilitat de l'Ajuntament de Barcelona no pot sacrificar el camí a la independència", denuncia Artadi, que lamenta que Maragall, el líder dels republicans a Barcelona, segueixi actuant de "crossa del pitjor Govern municipal de la història de la democràcia".





A Junts mantindran el suport als Pressupostos ja que aquests han estat elaborats pel vicepresident Jaume Giró , de JxCat, i per això la formació entén que "són uns bons pressupostos". "Agraïm la immensa feina el conseller Giró", ha afirmat.





Tot i això, els de Puigdemont no entenen que "en només sis mesos des de la investidura s'hagi trencat la majoria creada per investir Aragonès". Expliquen que ells només s'han assegut a negociar amb ERC i la CUP, els únics partits independentistes, ja que “aquest era el mandat del poble de Catalunya”, afirma Artadi.