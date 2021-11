Cara a cara amb el seu agressor: el mètode d'AIDA per "reparar" les víctimes d'abusos sexuals infantils

Un de cada cinc nens pateix abusos sexuals abans de complir els 17 anys. D'aquests, aproximadament un 60% no rebrà mai cap tipus d'ajuda i un 90% ho mantindrà en secret fins a l'edat adulta. Per intentar millorar la situació, la Fundació Concepción Juvanteny, entitat social per a la protecció dels drets dels nens, va presentar una nova unitat contra els abusos sexuals amb l'objectiu de diagnosticar i reparar les víctimes i les famílies AIDA (Abordatge Integral del Abús).





Montserrat Juvanteny a la presentació d'AIDA @Catalunyapress





"La unitat AIDA introdueix un nou model d'intervenció basat en la reparació i no en el tractament de les víctimes. L'abús no és una malaltia, és una agressió a la part més íntima de la persona, a la seva ànima, i aquesta no es tracta sinó que es repara", va assenyalar Montserrat Juvanteny, directora del projecte AIDA.





Per això, ha insistit en la importància de posar fi al tabú per poder parlar obertament dels abusos sexuals i poder rebre ajuda. "Les víctimes d'abús se senten culpables del seu patiment, per vergonya o per por, i no revelen fins molt de temps després el mal que han patit", indica. Per això, el seu objectiu és "trencar aquest tabú", perquè són "conscients que l'abús empresona el futur de les víctimes" i volen ser "la clau de la seva llibertat".





UN MODEL PIONER PER REPARAR A LES VÍCTIMES D'ABÚS SEXUAL





Aquest "projecte pilot" que els genera tanta "il·lusió" és " més complet, més eficient i més eficaç" que els duts a terme fins ara, asseguren. Juvanteny va apuntar que reduirà el nombre de sessions, ja que fins ara els nens anaven a 40 o 50 sessions i ara aniran a 4 o 5 només. Però n'hi haurà prou perquè se'ls proporcionaran "eines" per reparar-los i afavoriran "l'equilibri funcional i emocional del sistema".





Però a més, els nens assistiran a "teràpies familiars" en què fins i tot estarà present l'abusador. Consideren que així els nens "no se sentiran culpables" tal i com si que ho fan quan van a teràpies tan llargues i ho fan sols. Gràcies a aquest projecte, "estaran acompanyats de les persones que més estimen". I aconseguiran tranquil·litzar la seva consciència en sentir que el seu agressor els demana perdó.









Juvanteny va explicar que de vegades, sobretot quan l'abusador és el germà de la víctima, aquesta necessita escoltar que se'n penedeix. Assegura que durant els anys que han treballat per estudiar aquesta problemàtica i posar-hi solució, han vist com algunes víctimes no han arribat a reparar-se fins que s'han posat cara a cara amb l'abusador i els ha demanat perdó.





AIDA se centra a empoderar els nens perquè identifiquin, rebutgin i facin públiques possibles situacions d'abús. Uns abusos que en la majoria dels casos es produeixen a l'àmbit intrafamiliar, en un lloc on se'ls hauria de brindar protecció.





AIDA REPARARÀ A TOTA LA FAMÍLIA





D'altra banda, cal assenyalar que normalment es tracta la víctima que dóna a conèixer el seu cas, però és una cosa que fa patir la resta de familiars. Per això, des d'AIDA intentaran reparar tots els membres de la família afectats per l'abús.





Per això compta amb especialistes en diversos àmbits, com ara terapeutes familiars, psicòlegs, treballadors socials i professionals de l'àmbit sanitari preparats específicament per tractar aquests casos. A més, compten amb juristes que seran els que s'encarreguin de reduir el nombre de sessions en què les víctimes hauran de declarar i recordar uns fets que hauran estat traumàtics.







AIDA formarà part dels Serveis que ofereix la Fundació Concepció Juvanteny, nascuda l'any 2000 per defensar els Drets dels Infants. I, a més de tot el que s'ha citat fins ara, intentarà prevenir els abusos i per això anirà a les escoles a fer diferents xerrades.