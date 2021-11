La pandèmia envia les pimes catalanes a l'UCI

La presidenta de Fepime, M. Helena de Felipe, juntament amb el director general de l'organització, César Sánchez, durant la presentació de l'informe @ep





La presidenta de Fepime, Maria Helena de Felipe, ha alertat que després de superar els efectes més directes de la pandèmia, les pimes estan començant a patir problemes de liquiditat i solvència, entre d'altres. Ho ha dit aquest dilluns durant la roda de premsa telemàtica de presentació del VII Informe de situació econòmica i laboral de la pime, que ha realitzat juntament amb el director general de l'organització, César Sánchez.





De Felipe ha assenyalat que solucionar aquests problemes "és més car per a les pimes", ja que els crèdits per a aquestes empreses són més cars que per a les empreses més grans, a més de ser, en les seves paraules, més limitats i difícils d'aconseguir.





Sánchez ha detallat que les pimes solen demanar préstecs de menys de 250.000 euros, els tipus d'interès dels quals han anat pujant durant el 2021; mentre que els tipus d'interès dels crèdits de més d'un milió d'euros han baixat.





"Això també dificulta el creixement i la recuperació de les pimes", ha assenyalat Sánchez, i ha afegit que les empreses més petites són les que es veuen més afectades per la crisi.





IMPACTES DE LA CRISI





L'informe indica que les empreses micro i petites han estat el tipus d'empreses més afectades per la disminució de la facturació durant la pandèmia, que ha afectat el 67% de les empreses de menys de deu empleats.





En aquest sentit, aquesta reducció ha afectat el 52,9% de les empreses entre 10 i 49 treballadors, i el 47,2% de les de més de 50 empleats.





Les micro i petites també han estat les més afectades pels problemes de liquiditat, amb un 33,8% davant del 29,6% de les mitjanes i el 19,8% de les grans empreses; de solvència, amb un 25,9%, davant del 22,4% i el 14,6% respectivament, i la dificultat per disposar d'aprovisionaments, amb un 42,5%, davant del 39,8% i el 32,3 % respectivament.





D'altra banda, només el 11,9% de les micro i petites empreses van augmentar la facturació durant la pandèmia, davant del 14,9% de la mitjana empresa i el 22,5% de les grans empreses.





"És fonamental que les mesures de suport empresarial romanguin vigents i que no es duguin a terme actuacions que directament o indirectament afectin la recuperació de l'activitat econòmica. És crucial continuar sumant esforços a favor de la recuperació de l'estabilitat i el creixement de les empreses" i fonamentalment les Pimes, les quals generen gairebé el 78% de la contractació a Espanya i gairebé el 70% a Catalunya”, sentencien al final de l'informe de Cepime.