El PP diu que Casado va anar a missa sense saber que era per Franco i acusa el PSOE de treure-ho per tapar el pacte amb Bildu

El PP ha assegurat aquest dilluns que el líder del seu partit, Pablo Casado , va anar dissabte a una missa amb la seva família sense saber que era per Francisco Franco i ha acusat el PSOE d'insistir en aquest tema per tapar el pacte amb Bildu als Pressupostos generals de l'Estat (PGE), han assenyalat fonts de la direcció del partit.





Així ha reaccionat el PP després que el portaveu del Grup Socialista al Congrés, Héctor Gómez , interpreti com una "agressió" i una "irresponsabilitat absoluta" la presència de Casado en aquesta missa a la Catedral de Granada en què es va resar per Franco i l'hagi emplaçat a explicar si "avala la dictadura" i si hi va ser per "casualitat" o per "oportunitat".





Segons ha dit Gómez, és "molt necessari un aclariment" sobre el motiu de la seva presència. "Mereix una justificació", ha abundat en una roda de premsa a la Cambra Baixa. També Unides Podem i Más País han exigit una "explicació" al líder del PP per assistir a una missa en què es va resar pel dictador coincidint amb el 46è aniversari de la seva mort.





"Quina casualitat que avui que es pacten els Pressupostos Generals de l'Estat amb què no condemnen ETA, treguin Franco a passejar", han indicat fonts pròximes a Casado, que han recordat a més que l'avi del líder del PP és "republicà" i han acusat el PSOE i els seus socis de buscar "dividir" amb aquest assumpte.





VA SER UNA MISSA AMB LA SEVA FAMÍLIA





Des del PP han reiterat que Casado --que era a Granada al celebrar-se a la ciutat andalusa el congrés del PP-A-- "no va anar a cap missa en honor a Franco" sinó que "es va limitar a anar a missa amb la família com fa tots els caps de setmana.





Fonts del PP han explicat que a les misses es resa per l'ànima dels difunts que els fidels demanin que es resi (preces) i allà es va nomenar "Francisco i 10 noms de pila més". Segons han recalcat, Casado desconeixia els morts a qui es va referir el capellà perquè quan s'assisteix a una missa no es pregunta per qui es resarà aquell dia "ni es demana el DNI i els cognoms dels morts", han afegit a Europa Press les mateixes fonts.





La Fundació Francisco Franco ha agraït aquest dilluns a Casado que assistís a la missa celebrada en honor al dictador a la capella del Sagrari de la Catedral de Granada. En un comunicat, ha aclarit que no va convidar "expressament" Casado a assistir a la missa celebrada el 20 de novembre, de manera que "no es pot responsabilitzar ni atribuir-se la seva presència".