Una mare ha estat detinguda a València per abandonar la seva filla al cotxe per anar-se'n de festa

Agents de la Policia Local de Sueca (València) han auxiliat una menor que estava desemparada i mullada de matinada a l'interior d'un cotxe, i després han detingut la seva mare per presumptament abandonar-la allà per anar a una discoteca.





L'actuació es va produir dissabte passat, dins del dispositiu desplegat per la pluja i per les concentracions i els botellons de joves a les zones d'oci de la ciutat, informa el consistori.





Després de rebre l'avís del 112, els policies van desplegar tots els recursos per intentar localitzar la menor de deu anys, que va ser la que va telefonar demanant ajuda després que la seva mare l'hagués deixat al cotxe mentre anava a una discoteca.





La nena desconeixia el lloc exacte on era, al no residir a Sueca, però va ser localitzada al cap de pocs minuts amb la roba mullada, nerviosa i plorant a l'interior del vehicle aparcat en un carrer.





Un cop calmada i assistida, després de rebre aliment i roba d'abric, la menor va ser atesa personalment per una agent de la Policia Local amb formació en psicologia per intentar evitar, o minimitzar tant com sigui possible, les conseqüències d'aquesta experiència.





Al mateix temps es van realitzar les corresponents diligències contra la mare per un delicte d'abandó de menors, en haver deixat presumptament la menor de forma conscient, amb risc greu per a la integritat o la vida. També es va traslladar la comunicació al departament de Serveis Socials per al seu estudi i seguiment.





La mare de la nena va ser detinguda posteriorment a la caserna de la Guàrdia Civil, on va anar al no trobar la seva filla, per un presumpte delicte d'abandonament d'obligacions familiars.





Com a regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez destaca la humanitat i sensibilitat dels agents en aquesta actuació en què "es van bolcar" per proporcionar atenció a la nena i tractar de mitigar els possibles efectes traumàtics.