Telefónica, Pimec i la Cambra de Barcelona aposten per acompanyar les pimes en la transformació digital

El director general de Telefónica Est, José Manuel Casas, ha intervingut en primer lloc a la jornada 'Claus, reptes i oportunitats de la digitalització', emmarcada a la jornada de Digitalització Pimes, organitzada per Telefónica i celebrada aquest dilluns a la torre Diagonal One de Barcelona.







TELEFÒNICA DEMANA A LES ADMINISTRACIONS QUE INVERTEIXIN MÉS EN EL DESPLEGAMENT DE LA DIGITALITZACIÓ





Per a José Manuel Casas la pandèmia ha accelerat els plans de Telefónica







Casas ha desgranat en la seva intervenció les dades claus que s'han produït durant la pandèmia on segons ha afirmat "el teletreball i teleeducació es va multiplicar per set. I l' e-comerce va necessitar ampliar el seu espai al núvol el març del 2020".





Ha admès, a més, que va suposar per a les empreses de telecomunicacions un repte encara que "Telefónica té desplegat a Espanya més fibra òptica que Itàlia, Alemanya i Alemanya juntes. Sent Catalunya el primer país a Europa quant a desplegament de fibra i el tercer després del Japó i Corea del Sud a nivell mundial". De fet Casas ha afirmat que"ciutats com Manresa tenen millor connexió que París, Roma o Berlín en nombre de població amb accés a la fibra òptica".







"La tecnologia 4G avui dia la tenim implantada en un 98% i al 5G gairebé freguem el 80% de la població coberta".





Falta, en paraules de Casas, que un 25% de la població tingui accés a aquest tipus de fibra, sobretot en alguns polígons industrials on les "empreses ja no poden seguir funcionant sense tenir accés a aquest recurs. Tenim aquest desafiament i el compromís d'arribar-hi" al 100% de la població per al 2025". En aquest sentit fins ara ha dit "de 100 euros invertits, 94 els han invertit les empreses i 6 euros l'administració pública, per això, entenem que les administracions han de fer un esforç per ajudar-nos a arribar al 100% de la cobertura al nostre país".





La "pandèmia ha accelerat tots els nostres plans i previsions, perquè el 16 març vam aconseguir que el 95,5% dels nostres equips estiguessin teletreballant. I la realitat és que aquestes coses passen. Tot el que teníem previst per al 2025 ha passat el 2020. Amb el que és bo i dolent que suposa que això passi" afirma Casas.





Afegint una dada curiosa i preocupant que "només el 16% de les pimes estan digitalitzades i això les pot portar al fracàs. Perquè una de cada sis empreses no han superat la crisi de la covid i la majoria no estava digitalitzada. Aquesta revolució digital és un canvi abrupte en molt poc temps, és un risc i alhora una oportunitat claríssima. És una oportunitat que canvia tota la manera de fer les coses i que per tant és un tema estratègic a les empreses. Perquè suposa un canvi molt important a la manera de tractar els clients, proveïdors i suposa un increment de la productivitat entre 15 i el 25% de la productivitat empresarial".





TAULA DEBAT 1. LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL APLICADA A LES EMPRESES



SOM UN PAÍS DE PIMES A LES QUALS CAL ACOMPANYAR I LA DIGITALITZACIÓ GENERARÀ ELS NOUS LLOCS DE FEINA







Per a Begoña Goicoechea el camí de la digitalització és pas a pas





En la seva intervenció, Begoña Goicoechea, Directora Vendes Mitjana Empresa a Telefónica ho té clar "som un país de pimes i penseu que en volum d'empreses tenen menys de 250 empleats i el 65% de les ocupacions estan en aquestes empreses. Per això el futur és acompanyar-les i fer-les més productives per fer-les més eficients. Aquest és el moment per impulsar-les i fer-ho des d'una empresa tecnològica com Telefónica aquest és el camí perquè ningú ha arribat encara a la meta i el camí de la digitalització és pas a pas".





Des de Telefónica va afirmar Goicoechea "estem fent canviar els processos manuals a digitals i amb la gestió d'aquestes dades poder millorar els processos de producció".





De fet creu Begoña que "l'ocupació vindrà d'aquest camí, de la digitalització. No és la tecnologia per la tecnologia. Aquestes noves formes de treball suposen una oportunitat i un canvi cultural de l'empresa"





LA DIGITALITZACIÓ REDUEIX ELS ERRORS I AUGMENTA LA QUALITAT DELS PRODUCTES





El Grup PHIBO de Marta Sanz ha apostat per una forta digitalització empresarial

A la primera taula de debat de la jornada en què ha participat Marta Sanz Tordable, Directora Corporativa de Sistemes, SAC & SAT ha estat clara i ha dit que durant la pandèmia “com a xarxa de fabricació a través de tecnologia digital, des de la innovació digital i investigació científica hem venut i fabricat més de 7 milions de pròtesis dentals” afegint que de fet “hem hagut de ser motor perquè altres utilitzin la tecnologia digital i digitalitzin tots els seus processos interns de forma automatitzada”.





Per la Marta "la digitalització ha canviat la forma d'atendre els clients, millors anàlisis. Ha suposat millores en els processos que han guanyat en precisió. Ha arribat l'excel·lència a la producció sense els errors de l'artesanal. Hem guanyat temps, precisió i que tota la cadena de valor sigui més eficient, i per això escollir un bon partner tecnològic és bàsic".





DURANT LA PANDÈMIA DE LA MÀ DE TELEFÒNICA ENS REINVENTEM





Per a Javier Gómez tenir un bon soci tecnològic és vital per sobreviure





Per la seva banda Javier Gómez López, Responsable de TI a SolarProfit ha parlat del creixement de la seva empresa “que va passar de tenir 150 fins als 650 treballadors actuals en qüestió d'un any. Vam haver de reinventar-nos per arribar als nostres clients i Telefónica va estar al nostre costat assessorant-nos. Passem de tenir un equip de vendes físic i apostem per un sistema de venda digital amb solucions que ens permetessin arribar al client final”.







Va afirmar Gómez que "ens vam veure sorpresos per la gran acceptació del client de les noves maneres de relacionar-nos. Amb el nostre portal d'atenció al client vam haver d'accelerar la nostra digitalització i sense aquesta res no hauria funcionat. Gràcies al Cloud de Telefónica vam poder dur a terme el teletreball i digitalitzar el control administratiu. Aquests servidors ens van permetre treballar i continuar amb la nostra activitat”.





Afegint “durant la pandèmia es va precipitar tot. Acudir a Telefónica ens va facilitar molt la connectivitat i la qualitat humana de les persones de Telefónica pendents de les nostres necessitats i donant-nos suport va ser vital per poder seguir endavant”.







SI LES EMPRESES NO ES DIGITALITZEN ES QUEDARAN FORA DELS SEUS MERCATS





Per a Jordi Rodríguez la digitalització és una palanca per millorar els processos





En paraules de Jordi Rodríguez Ripollès, Director General de Leitat Technological Center, “per a nosaltres la tecnologia és una constant no una opció. I les empreses ho hem de fer des d'una visió holística per a la gestió del talent, clients i proveïdors”.





Per Rodríguez la "digitalització és una palanca de processos per fer les coses amb més eficiència i aquestes eines ajuden a fer-ho de manera diferent. De fet si no tenim aquestes eines, ens quedarem fora del mercat. Una empresa necessita aquesta eina imprescindible a incorporar a les nostres empreses. Hem de digitalitzar els nostres processos a l'empresa però fer-ho des de la reflexió".





TAULA DEBAT 2. CLAUS, REPTES I OPORTUNITATS DE LA DIGITALITZACIÓ







El director general de Telefónica Est, José Manuel Casas, el president de Pimec, Antoni Cañete; la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mónica Roca han defensat la necessitat d'acompanyar les pimes en el procés de transformació digital.





Ho han afirmat durant la sessió 'Claus, reptes i oportunitats de la digitalització', emmarcada a la jornada de Digitalització Pimes, organitzada per Telefónica i celebrada aquest dilluns a la torre Diagonal One de Barcelona.









ELS CEOS DE LES EMPRESES HAN DE DISSENYAR EL SEU PROPI PLA DE DIGITALITZACIÓ BASAT EN UNA PROFUNDA REFLEXIÓ INTERNA









Per a José Manuel Casas, el CEO de l'empresa ha d'abordar el canvi cultural







José Manuel Casas en la seva intervenció ha sostingut que "les empreses necessiten aliar-se amb un "soci estratègic" que les acompanyi i assessori en matèria de transformació digital", que ha assegurat que s'ha de convertir en un vector estratègic per al CEO de qualsevol pime petita, mitjana o micropime.





"No cal delegar en el tècnic de torn", ha insistit, i ha assegurat que les empreses han de "fer una reflexió profunda i repensar els processos, el mercat, la seva relació amb els clients i proveïdors i els seus productes i, en definitiva, integrar els processos de digitalització a la totalitat del seu negoci".





Per ell cal començar per un pla estratègic, ja que la digitalització "va més d'això que d'eines", ha afirmat. A més, cal perdre "la por a la inversió, perquè si les empreses no realitzen el seu propi procés de digitalització", en paraules de Casas, "les empreses corren el risc de desaparèixer".





LES PIMES NECESSITEN QUE ARRIBIN ELS FONS EUROPEUS





Mònica Roca de la Cambra de Barcelona es posarà a disposició de les empreses





Per a la Cambra de Barcelona, en paraules de Mónica Roca Roca, “amb la pandèmia s'han accelerat els processos de digitalització, originalment pensats en un termini molt més ampli”, i ha defensat que el procés “va molt més enllà” que senzillament saber utilitzar eines digitals.





Ha afirmat que "la infraestructura és imprescindible, però no suficient" en aquest procés, perquè "la formació i l'assessorament de les empreses en la capacitació per fer servir aquestes noves eines seran vitals".





Considera "imprescindible" que els fons europeus arribin a les pimes i s'ha compromès a "acompanyar les empreses des de la Cambra de Barcelona en la transformació digital, advocant per la col·laboració publicoprivada per aconseguir-la".





ÉS NECESSÀRIA LA COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA PER A LA DIGITALITZACIÓ DE LES PIMES





Antoni Cañete aposta perquè l'administració acompanyi amb recursos les empreses





En la seva intervenció el president de Pimec, Antoni Cañete, ha advocat per la col·laboració publicoprivada per "acompanyar les pimes" mitjançant ajudes econòmiques que tinguin com a element fonamental la formació d'aquestes.





Ha apostat per una "transformació des de dalt", remarcant la importància dels fons 'Next Generation EU' i advertint del perill que pot comportar per a la solvència de les pimes que no facin la seva transformació digital.





"Si l'administració ajuda i acompanya els recursos, la transformació es produeix", ha conclòs Cañete.





LA GENERALITAT AJUDARÀ LES EMPRESES EN LA SEVA TRANSFORMACIÓ DIGITAL





Roger Torrent a la clausura del Debat





El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que ha tancat la jornada ha insistit en la voluntat de la Generalitat de gestionar de manera conjunta amb el Govern els fons 'Next Generation EU' perquè el Govern coneix "millor" el teixit empresarial català i necessitats.





I ha assegurat que aquests fons són “claus” per a la transformació digital de les empreses. Per això ha destacat que la Generalitat ha posat en marxa de l'Oficina Next Generation a Catalunya per assessorar les empreses i concretar en la materialització dels fons.





Ha argumentat que la seva Conselleria és conscient que per a les pimes "és molt difícil fer el canvi" cap a la digitalització a la mateixa velocitat que les grans empreses, i s'ha posat a la seva disposició per ajudar a promoure el salt i no perdre així teixit empresarial a Catalunya que és el que passarà si les empreses no es digitalitzen.





Ha parlat, en el seu discurs, que ens trobem ara mateix en un canvi de paradigma, d'una transformació cultural basada en la digitalització, que ha implicat canvis en els hàbits de consum i en la manera de vendre: “S'obre un camí cap a la millora de l'eficiència, que podem intuir però del que encara no veiem el final”.





VISUALITZA LA JORNADA COMPLETA