Regne Unit podria prohibir bullir llagostes vives perquè "senten dolor"

Aviat podria ser il·legal bullir llagostes vives al Regne Unit a causa d'un estudi encarregat pel Govern que va confirmar que els crustacis poden sentir dolor igual que nosaltres. La investigació realitzada per la London School of Economics and Political Science (LSE) va trobar que hi havia una forta evidència científica que aquests animals tenen la capacitat d'experimentar dolor, angoixa o mal.





Això significa que seran reconeguts com a éssers sensibles en el proper Projecte de Llei de Benestar Animal (Sentiència). " La ciència ara és clara que els decàpodes i cefalòpodes poden sentir dolor i, per tant, és correcte que estiguin coberts per aquesta llei vital ", va dir el ministre de Benestar Animal, Lord Goldsmith.





Fins ara, els crustacis decàpodes, inclosos crancs, llagostes i crancs de riu, i els cefalòpodes, inclosos pops, calamars i sípies, s'han exclòs del projecte de llei. Això va ser tot i que els animals tenen un sistema nerviós central complex, un dels segells clau de la sensibilitat.





Després de revisar més de 300 estudis científics, arribem a la conclusió que els mol·luscs cefalòpodes i els crustacis decàpodes s'han de considerar sensibles i, per tant, s'han d'incloure dins l'abast de la llei de benestar animal” afirma el doctor Jonathan Birch, professor associat al Centre de Filosofia de la Natura de la LSE.





Després de les troballes d'aquest estudi, el Departament de Medi Ambient, Alimentació i Afers Rurals (Defra) presentarà una esmena al projecte de llei a mesura que avança al Parlament per reconèixer el canvi.





"L'esmena també ajudarà a eliminar una inconsistència important: els pops i altres cefalòpodes han estat protegits a la ciència durant anys, però fins ara no han rebut cap protecció fora de la ciència", ha afegit Birch, que també és l'investigador principal sobre els fonaments de la sensibilitat animal.





El Regne Unit està llest per liderar el benestar animal en protegir aquests animals invertebrats que els humans sovint han ignorat completament segons els investigadors. L'informe també va recomanar prohibit la venda de crancs i llagostes vives a manipuladors inexperts, i mètodes extrems de matança com bullir-les vives sense atordiment.





Quan es converteixi en llei, el projecte de llei comportarà la creació d'un Comitè de Sentiència Animal, que publicarà informes sobre què tan bé les decisions governamentals han tingut en compte el benestar dels animals sensibles, i els ministres hauran de respondre al Parlament.