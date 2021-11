Metges estètics alerten de les ofertes al 'Black Friday': "Poden comportar importants riscos per a la salut"

@ep





Amb la salut no s'hi juga. La Societat Espanyola de Medicina Estètica (SEME) ha advertit que les campanyes de rebaixes com la del ' Black Friday ' per a l'aplicació de tractaments mèdic estètics facials i/o corporals “són contràries al codi deontològic de la professió mèdica i poden comportar importants riscos per a la salut dels pacients, a més de donar lloc a importants sancions per part dels col·legis de metges”.





"Aquest tipus de pràctiques suposen un minvament de la qualitat dels tractaments i els productes utilitzats, amb l'únic objectiu d'atreure més pacients amb preus baixos. L'adequació d'un tractament per a un pacient no s'ha de valorar mai en funció de si la promoció és més o menys atractiva", ha ressaltat la presidenta de SEME, Petra Vega.





En aquest sentit, recorden que el Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, de Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, estableix que estan prohibides “les primes, obsequis, premis, concursos, bonificacions o similars com a mètodes vinculats a la promoció o venda al públic d'aquests medicaments”.





"Així mateix, es prohibeixen les primes, obsequis, descomptes, premis, concursos, bonificacions o similars com a mètodes vinculats a la promoció o venda al públic d'aquests productes. La publicitat de les tècniques o procediments mèdics o quirúrgics lligats a la utilització de productes sanitaris específics respectarà els criteris contemplats a la publicitat de productes sanitaris", recull el text.





Així, SEME considera que les clíniques o professionals que ofereixin campanyes de rebaixes en tractaments de Medicina Estètica podran ser sancionats per la seva comunitat autònoma . A nivell nacional, SEME està reivindicant que totes "les comunitats autònomes sense excepció apliquin la Llei de forma homogènia i universal, a fi d'evitar greuges comparatius i competència deslleial".





Igualment, recorden que l'article 65 del Codi deontològic, al punt 4, estableix que "no és ètic que el metge es presti que els seus serveis s'ofereixin com a premi de concursos o promoció de negocis de qualsevol índole".