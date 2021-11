Fernando Esteso, ingressat per una bronquitis a l'Hospital La Fe de València

Fernando Esteso @ep





L'actor Fernando Esteso ha estat ingressat a l'Hospital La Fe de València per una insuficiència respiratòria causada per una bronquitis, segons han confirmat a Europa Press fonts properes a l'intèrpret.





Tot i això, aquestes mateixes fonts han assegurat que la situació "no és greu" i Esteso, de 76 anys, es troba "estable".





Entre els actes cancel·lats per als propers dies per aquest ingrés, l'actor tenia previst anar aquest dimarts 23 de novembre a la seu de la SGAE a València per rebre la clau de la Casa dels Autors a creadors que compleixen 50 anys a l'entitat.