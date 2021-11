El PSC carrega contra el pacte ERC-Comuns i afirma una "ruptura latent" al Govern

La portaveu del PSC-Units al Parlament, Alícia Romero /@EP







La portaveu del PSC-Units al Parlament, Alícia Romero, ha avisat aquest dilluns sobre els Pressupostos catalans que "l'acord improvisat d'última hora envia a la paperera de la història, que ja comença a estar molt plena, la majoria de la investidura" d'ERC, Junts i CUP, ja que el Govern ha arribat a un acord amb els comuns, i no amb els cupaires.







En la seva intervenció en el debat a la totalitat dels comptes al ple del Parlament, ha criticat que la situació porta a "una majoria trencada que genera una inestabilitat i incertesa" que no mereix Catalunya, i ha preguntat a Aragonès què preveu fer, quin escenari es dibuixa i amb qui traçarà el full de ruta.





Tots els grups de l'oposició han presentat esmenes a la totalitat, però els comuns han retirat la seva aquest dilluns després d'assolir un acord amb el Govern, i Romero ha destacat que els executius independentistes han aprovat més Pressupostos amb els comuns que amb la CUP: "Senyora Albiach, era vostè la que parlava de sociovergència?", ha dit a la líder dels comuns.





Ha assegurat que "el pacte agònic per salvar aquest Pressupost constata l'obertura d'un nou escenari polític a Catalunya" i ha sostingut que el Govern d'Aragonès està marcat pel desgovern, la inestabilitat i els tacticismes polítics de mirada curta, i fins i tot miopia, segons ella.





"RUPTURA LATENT" DEL GOVERN



Creu que "la ruptura latent al sí del Govern es fa manifesta" després d'aquest acord amb els comuns -que Junts ha criticat- i ha avisat que la situació actual li recorda la que va portar l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, a dir que el seu Govern estava trencat, i després ha garantit que els socialistes són alternativa per aportar bon govern i estabilitat.





Ha retret a Aragonès no haver previst que el rebuig de la CUP era una possibilitat i no s'obrís abans a abordar els comptes amb altres grups parlamentaris: "No sabem si per irresponsabilitat o per incapacitat, però no ho ha fet en totes aquestes setmanes". I ha lamentat que Aragonès no hagi negociat els comptes amb els socialistes -ha recordat que són el primer grup de la Cambra-, quan podria haver tingut alçada de mires i haver "fugit dels blocs i del seu afany de mantenir la majoria de la investidura, que finalment s'ha trencat".





Romero ha subratllat que l'augment de despesa que inclou el projecte de Pressupostos ve de fons europeus i de recursos que mobilitza el Govern central, i ha exigit al Govern "sortir de la síndrome de la cadira buida" i participar en el debat sobre el sistema de finançament autonòmic.