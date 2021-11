Giró demana una "última oportunitat" a la CUP i el PSC en la votació dels Pressupostos

El conseller dEconomia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró /@EP







El conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, ha demanat a la CUP i al PSC que "pensin amb consciència" el sentit del seu vot al projecte de llei de Pressupostos per al 2022 i que suspenguin per un dia les consideracions tàctiques o interessos de partit, en les paraules.







Ho ha dit aquest dilluns en la seva intervenció durant el ple sobre la totalitat dels Pressupostos, que ha començat aquest dilluns a les 14.00 després que el Govern i els comuns hagin anunciat un acord que permet que comencin la seva tramitació parlamentària.





"Seria un acte d'irresponsabilitat política privar els ciutadans de l'oportunitat i dels recursos per superar la crisi sanitària, econòmica i social que ha significat la pandèmia", ha advertit el conseller.





També ha traslladat a aquests grups parlamentaris que si permeten que els Pressupostos salvin aquest primer escull, el seu propòsit com a conseller és continuar treballant fins al límit i "esgotar totes les possibilitats" al seu abast per poder disposar dels comptes al gener.





RESPONSABILITATS



Giró ha insistit que la situació actual, sobretot per la pandèmia, fa que Catalunya no es pugui permetre no tenir Pressupostos i ha defensat davant els diputats al Parlament que l'aprovació d'uns comptes "no només reclama conviccions, sinó responsabilitats".





"Els demano que facin un exercici de reflexió i pensin responsablement què estan votant vostès avui. Avui voten si l'esmena a la totalitat prospera o no prospera, i si, per tant, aquests Pressupostos poden continuar el tràmit parlamentari o si han de tornar al Govern perquè n'hi hagi uns de nous", ha plantejat.





Ha advertit que el fet de votar l'esmena a la totalitat suposa dir que en el projecte de llei de Pressupostos presentat "no hi ha res que es pugui salvar" i que són tan imperfectes que és millor prorrogar els del 2020 abans que obrir un període de negociació per millorar-los.





"DISPOSATS A ESCOLTAR-LOS"



"És possible i legítim que vostès creguin que aquests Pressupostos són millorables . Estem disposats a escoltar-los i predisposats a canviar d'opinió. Si vostès ens demostren que hi ha apartats de la llei que es poden millorar, disposem encara del temps suficient per fer-ho", ha insistit.





Ha defensat que són uns Pressupostos verds, feministes, socialment molt sensibles, orientats a la reactivació de Catalunya i amb instruments per ajudar les empreses i les persones emprenedores a crear riquesa.