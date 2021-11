Cs: "Catalunya sempre està sotmesa a les exigències de la CUP"

El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco /@EP







El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, ha acusat aquest dilluns els comuns de ser els "salvadors dels partits independentistes" en haver aconseguit un pacte amb el Govern de Pere Aragonès per retirar l'esmena a la totalitat als Pressupostos de 2022 i permetre'n la tramitació.





En la seva intervenció al ple que votarà les esmenes a la totalitat, ha criticat que Catalunya sempre està "sotmesa als dictats de la CUP i a les exigències de la CUP, encara que després no acabi quallant l'acord i qualli amb els comuns, els salvadors dels partits separatistes".

Ha apostat per una economia no nacionalista i que no estigui "entestada a posar en mans dels antisistema i de persones i partits que tenen una aproximació contrària al desenvolupament econòmic" l'economia i els Pressupostos.





"Catalunya no es mereix i no necessita més pensament màgic i populisme d'aparador, sinó més polítiques substantives orientades al creixement econòmic" i als pilars de l'Estat de benestar, com ara la salut, l'educació i els serveis socials, ha citat.





DESPESA PÚBLIC



Ha avisat que les polítiques expansives de despesa pública il·limitada poden comportar riscos per a l'economia, com la inflació, per la qual cosa considera que aquests Pressupostos "no són ni conscients ni responsables", i ha rebutjat una dinàmica de creixement indefinit de l'administració pública.





El dirigent de Cs ha assegurat que els catalans suporten la pressió fiscal més alta d'Espanya i ha plantejat al Govern, tan "partidari d'una política referendària", que pregunti als ciutadans si estan d'acord amb ser els espanyols que paguen més, perquè viuen un infern fiscal dins un laberint administratiu, segons ell.





Veu plausible destinar tres de cada quatre euros a polítiques socials, però creu que "per desgràcia, l'altre euro va destinat a polítiques supèrflues que no serveixen per a res i que en molts casos són contraproduents per a la vida dels ciutadans".





Després d'erigir Cs com l'alternativa liberal i defensar l'escola centrista, ha acusat el Govern de destinar recursos a "xiringuitos i ens públics que són de dubtosa utilitat per a la ciutadania", i ha apostat per reduir a la meitat els càrrecs públics i assessors i al 75% polítiques relatives a la propaganda de so de bombo i platerets, ha dit.