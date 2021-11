Fernández: "Catalunya en un protectorat al servei del Govern"

El president del PP català, Alejandro Fernández /@EP







El president del PP català, Alejandro Fernández, ha criticat aquest dilluns que el projecte de llei de Pressupostos per al 2022 són els del 'processisme' i que no treballen ara per la independència de Catalunya, sinó pel "control social" de Catalunya.





Ho ha dit durant el ple sobre la totalitat dels Pressupostos, que ha començat aquest dilluns a les 14.00 després que el Govern i els comuns hagin anunciat un acord que permet que comencin la tramitació parlamentària.





Fernández ha acusat el Govern d'intervenir cada cop de manera més intensa per convertir Catalunya en un "protectorat" al seu servei i al de les seves formacions polítiques independentistes. Considera que el Govern ha perdut l'oportunitat d'or de dignificar la política i d'estar al costat de les famílies que pateixen més, ja que considera que era el moment per demostrar la sensibilitat social "de la qual presumeixen però que no tenen".





I ha criticat que, per contra, han decidit seguir apujant impostos i tornar a crear que, en les seves paraules, segueixen picant les famílies humils: "L'expressió infern fiscal comença a quedar-se curta a Catalunya".





Ha sostingut que Madrid té un govern autonòmic que no cobra impostos, que té moltes menys estructures que la Generalitat, mentre aquesta es fa cada vegada més gran i la seva societat civil més petita.





"PROPAGANDA EXTERIOR"





El líder del PP català ha acusat el Govern de convertir l'acció exterior de Catalunya en "propaganda exterior" i ha lamentat l'increment del 28%, que considera escandalós, alhora que ha advertit que com més gran és el departament d'exteriors menys inversions arriben a Catalunya.





Fernández també ha argumentat l'esmena a la totalitat que, segons ell, les polítiques d'ocupació per al conjunt de la societat contemplen només 40 milions més que el 2020, i ha lamentat que només van 76 milions a la indústria i 43 al desenvolupament empresarial, en les seves paraules: "Cada vegada menys economia productiva, cada cop més propaganda política".