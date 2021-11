Colau afirma que Barcelona no és la moneda de canvi dels Pressupostos de la Generalitat

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau /@EP







L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha negat aquest dilluns que l'acord entre ERC i els comuns per desbloquejar els Pressupostos de la Generalitat 2022 siguin un "intercanvi" entre la Generalitat i l'Ajuntament.







Ho ha dit en roda de premsa després que el líder d'ERC al consistori, Ernest Maragall, hagi anunciat que "facilitaran l'aprovació" dels comptes de l'Ajuntament al ple de desembre com a condició perquè els comuns votin els comptes a la Generalitat.

"No hi ha hagut cap intercanvi perquè el que s'ha fet ha estat prioritzar Barcelona i Catalunya, que hi hagi un bon acord per a Catalunya i un bon acord per a Barcelona", ha assegurat.





Colau ha qualificat de "bona notícia" que s'hagi aconseguit un acord a la Generalitat per desencallar els Pressupostos i que ERC finalment permeti la tramitació dels comptes municipals, i ha insistit que la responsabilitat de les administracions és fer el màxim esforç per aprovar els comptes.





En aquest sentit, ha sostingut que "Barcelona, Catalunya i Espanya necessiten començar l'any amb pressupostos" i ha defensat que arribant a acords per tramitar els comptes estan fent el que la ciutadania espera dels polítics: fugir de la picabaralla, del bloqueig i fer polítiques concretes i útils al servei de la gent, ha dit.





Per això, ha tornat a emplaçar els grups municipals de l'oposició a negociar, "de manera prioritària amb ERC" -a qui ha qualificat com a soci preferent-, per acabar d'afinar les partides i concretar els Pressupostos, que s'aprovaran de manera definitiva el ple del 23 de desembre.





"GEST DE PRECIPITACIÓ"



L'alcaldessa ha explicat que s'ha intercanviat missatges amb Maragall i que s'ha posat a la seva disposició per continuar negociant perquè creu que encara té possibilitat d'incidir als comptes i, preguntada per si tem que aquesta situació situï el líder republicà en una posició més confrontada, ha afirmat que respecta l´autonomia dels grups municipals per decidir les seves pròpies tàctiques.





En aquest sentit, ha opinat que el vot contrari d'ERC en l'aprovació inicial dels comptes ha estat "un gest de precipitació", encara que ha dit que a tots els pot passar i que el més important és ser coherent i posar la ciutat per sobre d' interessos partidistes, en les paraules.





Així, ha insistit que el que han fet és "prioritzar sempre la ciutat i que hi hagi el millor acord possible per a Barcelona" i ha destacat que parteixen d'una experiència de grans acords amb ERC, i per això ha defensat que estan continuant amb allò que han fet els dos anys anteriors, en què el Govern municipal va pactar els Pressupostos amb ERC.