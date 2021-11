VÍDEO. La Policia Nacional "treu" la seva tanqueta el tercer dia de vaga a Cadis

Tanqueta de la Policia Nacional /@pvallin





Barricades amb fogueres, pedres o contenidors, talls de vies, concentracions i enfrontaments amb la Policia s'han tornat a succeir als principals nodes industrials de Cadis la setena jornada de la vaga indefinida del sector del metall de la província.





Continuen els incidents i també els intents d'arribar a un acord, ja que els sindicats i La Federació d'Empresaris del Metall de Cadis (FEMCA) tornen aquesta tarda a la taula de negociació per intentar buscar un acord que posi fi a la vaga indefinida.





Després de les dues taules de negociació celebrades la setmana passada, en què no es va aconseguir cap acord que desembussés el conflicte, el Consell Andalús de Relacions Laborals, òrgan de mediació laboral de la Junta d'Andalusia, ha tornat a convocar aquest dilluns a les parts a una nova reunió a la seva seu de Sevilla.





Mentrestant, els 26.000 treballadors del sector de Cadis, que exigeixen que els seus salaris siguin actualitzats sobre la base de la pujada de l'IPC, segueixen fent real el seu lema de "ni un pas enrere en la lluita del metall".





CRONOLOGIA DELS FETS





Els incidents s'han succeït des de les 05.00 hores, quan els piquets han tornat a tallar el trànsit de la carretera CA-34, que uneix La Línia de La Concepción i San Roque, on hi ha diverses grans indústries del Camp de Gibraltar.





Cap a les 06.00 hores els piquets han intentat tallar el trànsit al pont de ferro, l'únic accés per carretera fins a la drassana de Navantia de San Fernando. Un enorme desplegament policial ho ha evitat i el piquet es va dispersar a la barriada de Bazán, ocasionant al seu pas diverses destrosses, com la crema de contenidors d'escombraries i mantenint enfrontaments amb la policia.





Els voltants de la factoria de Dragados i Alestis, a Puerto Real, i de la seu de la Federació d'Empresaris del Metall de Cadis i els carrers de la capital gaditana han estat altres dels punts on els vaguistes s'han concentrat, manifestat i protestat, en alguns moments sota els aplaudiments dels veïns.





Els piquets han tornat també a tallar els accessos a la terminal de contenidors d'APM al port d'Algesires, cosa que ha generat retencions al pont de l'accés nord. En aquesta retenció, ha mort a les 08.35 hores un treballador de 20 anys del port d'Algesires que circulava amb moto i ha col·lidit amb un camió portacontenidors que estava aturat a l'embús. La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, han lamentat aquesta mort.





REACCIONS POLÍTIQUES





A Baeza (Jaén), Maroto ha expressat la seva esperança que s'arribi a un acord i ha explicat que aquest diumenge va contactar amb els interlocutors de la taula per intentar afavorir "la confiança entre la patronal i els sindicats". A Mèrida (Càceres), Grande-Marlaska, ha demanat "paciència i diàleg" a les parts perquè "tenim un futur de recuperació important al nostre país".





Per part seva, l' alcalde de Cadis, José María González, s'ha ofert per intervenir en aquest conflicte. "Si se'm requereix, aportaré i donaré el millor de mi. Com a alcalde entenc que estic en la responsabilitat de fer tot el possible per mediar en una situació que implica directament paisans i paisanes meves”, ha explicat.





A Cadis, el subdelegat del Govern, José Pacheco, ha subratllat que en tot moment les intervencions policials busquen mantenir un equilibri en les intervencions per garantir tant el dret a la vaga dels treballadors com els dels ciutadans.





MÉS MOBILITZACIONS





Les mobilitzacions de la vaga del metall han continuat aquesta tarda a Algesires, on ha estat convocada una manifestació des del recinte firal fins a la seu de la delegació comarcal de la Confederació d'Empresaris de Cadis (CEC). A Sevilla, diverses organitzacions i sindicats han cridat a una concentració davant la seu de la Junta d'Andalusia a San Telmo.





Els sindicats també tenen convocada una manifestació aquest dimarts al matí a Cadis, en una jornada en què el Sindicat d'Estudiants ha trucat a una vaga als centres d'ensenyament.





LA TANQUETA





Tot i això, aquesta tarda s'ha viralitzat un vídeo en xarxes socials en què es veu una tanqueta de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) de la Policia Nacional passejant-se pels Carrers de Cadis. A Twitter també s'ha fet difusió de l'actuació del mateix vehicle a les protestes d'aquest matí.