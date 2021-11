Ajuts per a víctimes de violència per odi: així és la llei d'acompanyament dels Pressupostos

El conseller dEconomia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró /@EP







El conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, ha qüestionat aquest dilluns els grups parlamentaris si amb les esmenes a la totalitat als Pressupostos estan "fent honor" al mandat dels seus electors.





Ho ha dit a la seva intervenció per presentar la llei d'acompanyament durant el ple sobre la totalitat dels Pressupostos, que ha començat aquest dilluns a les 14.00 després que el Govern i els comuns hagin anunciat un acord que permet que comencin la tramitació parlamentària.





"De veritat creuen, diputats i diputades, que serveixen millor el poble de Catalunya impedint que puguem implementar cap d'aquestes 64 mesures?", ha afegit Giró, en referència a l'avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres, administratives i del sector públic per al 2022, també denominada llei d'acompanyament dels pressupostos.





LÍNIES D'ACTUACIÓ





Durant la seva intervenció, Giró ha repassat algunes de les 64 mesures d'aquesta llei, entre les quals destaquen l'eliminació de l'obligació que hi havia fins ara de presentar els pressupostos abans del 10 d'octubre, la supressió de la diferència entre funcionari de carrera i personal interí, i l'encàrrec a la Conselleria de Salut d'elaborar un full de ruta per internalitzar el servei 061 Salut Respon, entre d'altres.





Giró també ha destacat que aquesta llei amplia el termini actual d'ajornament de l'impost sobre successions d'un a dos anys, amb la meritació dels interessos corresponents i sense obligació de dipositar garantia, i és aplicable als fets imposables meritats a partir de l'entrada en vigor de la norma i fins al 31 de desembre del 2022.





El document preveu que el Govern concedeixi una ajuda extraordinària a les famílies perjudicades per la mort d'una dona en situació de violència masclista per fer front a despeses de trasllat, repatriació o sepeli, i es crea una prestació per atendre les despeses derivades d'una intervenció quirúrgica que sigui conseqüència d'una agressió per delicte d'odi. El text recull un conjunt de mesures tributàries però també de caràcter administratiu i de funcionament de l'administració catalana i el règim jurídic de les finances públiques.





En total, aquesta llei modifica 60 disposicions legals, entre les quals hi ha tres decrets llei, 12 decrets legislatius i 45 lleis, així com un decret en matèria de turisme, i entrarà en vigor l'1 de gener del 2022.





QUÈ ÉS LA LLEI D'ACOMPANYAMENT?





Segons la RAE, és una llei complementària a la de pressupostos generals de l'Estat, que regula matèries múltiples, en principi connexes amb la política econòmica, però impròpies del contingut d'una llei pressupostària, ja que per a aquesta darrera s'exigeix un procediment legislatiu específic.