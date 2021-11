Cues quilomètriques a la Ronda Litoral i la C-58 en la segona marxa lenta de transportistes

Marxa lenta a la Ronda Litoral /@FerranMorenoG





La segona marxa lenta de transportistes contra la Zona de Baixes Emissions (ZBE) ha provocat aquest dilluns a la tarda cues quilomètriques de fins a 6 quilòmetres a la C-58 i d'uns 5 quilòmetres a la Ronda Litoral, en sentit Besòs. Uns 200 camions s'han sumat a la convocatòria com a protesta per la prohibició de circular per Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana a partir de l'1 de gener del 2022.





"L'única solució que ens donen és canviar el vehicle i per a moltes famílies i autònoms això és inviable. Estem parlant d'una inversió de 100.000 a 150.000 euros", ha apuntat el portaveu de la protesta contra la ZBE, Iván Caro. El sector preveu que fins a 7.000 camions i vehicles pesants deixaran de circular per la ZBE.