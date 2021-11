El diputat de Junts al Parlament, Joan Canadell /@EP







El diputat de Junts al Parlament, Joan Canadell, ha criticat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi pactat amb els comuns per tramitar els Pressupostos catalans del 2022, i ha avisat que "la via àmplia és autonomisme i el preludi d'un nou tripartit".





"Si volen girar 180 graus cap a l'autonomia, no ens trobaran. Nosaltres som els de la confrontació amb l'Estat, els que perseverem pel mandat de l'1-O i els que posem la unitat per davant", ha destacat en la seva intervenció al ple de totalitat dels comptes, on ha demanat treballar per la unitat dels partits independentistes -Junts, ERC i CUP- i anar a la una si volen culminar aquest objectiu.







Per Canadell, l'acord entre el Govern i els comuns obre "una bretxa en la majoria del 52%", i per això ha urgit les formacions independentistes a seure per veure si es pot arreglar aquesta situació, advertint que aprofundir-hi pot portar a una via morta, segons ell.





També ha donat la benvinguda als comuns als Pressupostos elaborats pel conseller Jaume Giró, defensant que el pacte amb ERC no comporta "cap canvi, cap renúncia i el fre a cap projecte clau", i ha convidat els de Jéssica Albiach a rectificar el seu discurs crític contra Junts.





El diputat de Junts també ha acusat els comuns d'haver tancat el pacte amb els republicans a canvi de tenir estabilitat a l'Ajuntament de Barcelona i al Govern: "Això és pensar en les seves cadires. Al Parlament es ve a discutir sobre els Pressupostos catalans. Han fet el pacte del mercat de Sant Antoni diumenge: canviar cromos per continuar governant a l'Ajuntament ia l'Estat per continuar fent vella política".





"Junts serà la garantia que el model d'Ada Colau no es traslladi a la resta del país", ha subratllat Canadell, que ha advertit als comuns que qualsevol canvi que vulguin imposar caldrà debatre'l i aprovar-lo en comissió.





AL PSC



Al líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, Canadell ha assegurat que no han volgut negociar "en cap moment amb els del 155", i entendrà que això seguirà sent així mentre les polítiques del Govern segueixin sent de repressió, de persecució al president Carles Puigdemont i els exiliats i no respecti el dret a l'autodeterminació i l'amnistia.





A parer seu, l'esmena a la totalitat hauria de ser "per a tots els partits unionistes que neguen el dèficit fiscal, perquè durant molts anys han permès que els catalans no puguin millorar la seva qualitat de vida", i opina que no es pot deixar com a herència als fills el passaport espanyol.