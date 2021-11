PSC, Vox, CUP, Cs i PP acusen el Govern d'incloure canvis normatius a la llei d'acompanyament

Vista general de l'hemicicle durant el ple del debat de totalitat sobre els pressupostos i la llei d'acompanyament - @EP







Diputats del PSC-Units, Vox, CUP, Cs i PP han acusat aquest dilluns el Govern de Pere Aragonès d'incloure canvis normatius aliens a elements pressupostaris mitjançant la llei d'acompanyament dels pressupostos catalans del 2022.





Ho han dit al ple del Parlament després que el conseller d'Economia de la Generalitat, Jaume Giró, hagi presentat la llei d'acompanyament, i després que els comptes hagin superat la primera votació al Parlament, després d'un acord entre el Govern de Pere Aragonès i els comuns.





Jordi Riba (PSC-Units) ha acusat el Govern de pretendre modificar d'amagat tot tipus de normes a través d'aquesta llei, i ha criticat la influència de la CUP durant la darrera dècada: "No es tracta de demanar a la CUP que deixi d'enviar coses a la paperera de la història i que reciclin, sinó plantejar-se si volen seguir sotmetent Catalunya aquest sainet constant”.





El diputat de Vox Andrés Bello ha criticat aquesta llei d'acompanyament perquè considera que representa un "menyspreu per part del Govern a la tasca legislativa del Parlament, i el camí ha de ser l'oposat", i ha exigit reduir impostos propis i càrregues administratives a empreses i tancar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).





Montserrat Vinyets (CUP) creu que la llei d'acompanyament obeeix al marc constitucional i ni amplia drets ni recupera lleis tombades pel Tribunal Constitucional (TC), i ha reivindicat el paper del seu partit a l'hora d'advertir de les modificacions que inclou ocasions aquesta norma: "Sort tenim dels sainets de la CUP com a garantia davant de l'opacitat que porta la tramitació d'aquest tipus de lleis".





Des de Cs, Joan García ha dit que és complicat unir el projecte de l'alcaldessa de Barceona, la dirigent dels comuns Ada Colau, amb el de l'expresident del Govern i líder de Junts, Carles Puigdemont, “l'esquerra de les solucions màgiques i la dreta més conservadora i ultranacionalista que té el Govern”.





La diputada del PP Lorena Roldán ha subratllat que els Pressupostos i la seva negociació han posat de manifest les diferències entre els socis del Govern, i ha assegurat que els comptes es van dissenyar "per satisfer la CUP i ara sembla que els comuns", després cosa que ha exigit que s'incorpori una reducció d'impostos i bonificacions.





COMUNS, JUNTS I ERC





El diputat dels comuns Joan Carles Gallego ha explicat que, com que avalen la tramitació dels Pressupostos, també recolzen la de la llei d'acompanyament, però ha avisat que intentaran millorar-la a través de les esmenes en comissió.





Des de Junts, Jordi Munell ha defensat la feina feta pel conseller d'Economia, Jaume Giró, i considera que tots els grups que podran, "a la Catalunya del sí", contribuir a millorar els comptes en la tramitació parlamentària.





La republicana Raquel Sans ha destacat que amb els pressupostos del 2022 i la llei d'acompanyament creen les eines per fer efectiu el gir a l'esquerra, ha demanat no condicionar les mesures que preveuen aquests comptes a partits que "no aposten per la transformació", i ha destacat que els hauria agradat aprovar-les amb la CUP.