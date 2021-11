Brussel·les assenyala que la "vacunació contra el Covid-19 és essencial però no suficient"

La Comissió Europea ha insistit aquest dilluns que la vacunació "funciona" i és "l'eina més efectiva" per fer front al coronavirus , ja que estan salvant "milers de vides" en un moment d'increment dels contagis pel fet que la institució atribueix en part a la població no vacunada o parcialment vacunada.





La comissària europea de Salut i Seguretat Alimentària, Stella Kyriakide - @EP















" L'augment actual fins i tot en països que han aconseguit altes taxes de vacunació es deu principalment, encara que no exclusivament, als no vacunats o parcialment vacunats. Això passa a la UE ia escala global", ha dit la comissària de Salut, Stella Kyriakides davant el ple del Parlament Europeu.





La xipriota ha reconegut davant els eurodiputats que la situació actual és "preocupant" i ha aprofitat per compartir el "missatge clar" que les vacunes protegeixen davant d'una malaltia greu, l'hospitalització i fins i tot la mort.





"El missatge ha de ser clar: vacunem-nos", ha emfatitzat la responsable de Salut de l'Executiu comunitari, que també ha assegurat que les vacunes "continuen sent una arma clau" davant la pandèmia, però això no implica abandonar les "intervencions no farmacèutiques", com l'ús de màscara o la distància social.





Kyriakides ha apuntat que aquest tipus de comportaments continuaran sent necessaris fins que els Estats membres arribin a taxes més altes de vacunació i la pandèmia estigui "sota control".





En aquesta línia, la comissària de Salut ha assenyalat que la vacunació és essencial però "no suficient" perquè la població "se segueix contagiant" . És per això, ha defensat, que Brussel·les ha dissenyat una estratègia "ambiciosa" sobre medicaments contra la COVID-19 de manera "paral·lela" a la de vacunació.





La cartera europea de fàrmacs, ha afegit, compta ja amb deu dels medicaments candidats més prometedors. Kyriakides ha recordat també que el passat 12 de novembre van ser autoritzats els dos primers, l'Autoritat Europea del Medicament (EMA) n'avalua dos més i altres quatre han sol·licitat ser aprovats.





EVITAR LA FRAGMENTACIÓ





La comissària ha indicat que "molts estats membres comencen a introduir restriccions" per respondre a l'augment de les infeccions basant-se en el certificat digital impulsat per la UE, que és "una història d'èxit" no només per permetre el reinici dels viatges o la recuperació econòmica, sinó també per ser el “punt de trobada” entre països i la Comissió.





En aquest sentit, ha instat a "evitar la fragmentació" a través d'una "coordinació ferma" davant la nova onada al bloc. Amb aquest objectiu, Brussel·les està preparant noves recomanacions de viatges que presentarà aquesta setmana i que tindrà en compte l'important paper que juga el certificat COVID.





"Una col·laboració i coordinació properes són absolutament essencials i no són només paraules, ho sabem per cada pas d'aquest viatge", ha expressat la comissària xipriota, abans de reconèixer que Brussel·les no pot "imposar" aquesta coordinació "en una àrea en què la competència és dels Estats membres”.





Per això, ha defensat davant els eurodiputats la necessitat que s'adoptin amb celeritat les propostes de la Comissió Europea per avançar a la Unió de la Salut, l'"única manera de construir una Unió més preparada, resilient i amb capacitat de resposta en futures crisi".