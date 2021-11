Blatter confessa per què el Mundial del 2022 serà a Qatar

L'expresident de la FIFA, Joseph Blatter - @EP





L'expresident de la FIFA, Joseph Blatter, ha confessat a qui es deu que el pròxim Mundial es disputi a Qatar: Nicolas Sarkozy hi va tenir molt a veure.





Blatter va deixar el seu lloc de treball l'any 2015 per un cas de corrupció i ha explicat en una entrevista recent que Nicolas Sarkozy va convèncer Michel Platini, que en aquell moment era president de la UEFA i també se li atribuïen algunes males accions, que posés fi al acord amb els Estats Units i li concedís a Qatar l'organització del Mundial. Per diners.





"En decisions tan importants com l'atribució d'un Mundial és molt possible que els diners circulin i que algú se'ls fiqui a la butxaca", va apuntar l'expresident de la FIFA, que a més va confessar que la investigació que es va obrir per descobrir-ho no va ser "prou estricta".





Així, va insistir: "Sense la intervenció d'última hora de Sarkozy sobre Platini, Qatar no hauria tingut mai el Mundial".