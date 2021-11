Els rosegadors podrien ser portadors asimptomàtics de coronavirus similars al Covid-19

@ep





És probable que alguns rosegadors ancestrals s'infectessin repetidament amb coronavirus similars al SARS , cosa que els va portar a adquirir tolerància o resistència als patògens, segons una nova investigació publicada a la revista 'PLOS Computational Biology'. Això planteja la possibilitat que els rosegadors moderns puguin ser reservoris de virus similars al SARS, diuen els investigadors.





El SARS-CoV-2 , el virus que causa la infecció per COVID-19 , és d'origen zoonòtic: va saltar d'un animal no humà als humans. Investigacions anteriors han demostrat que els ratpenats de ferradura xinesos són hostes de nombrosos virus similars al SRAS i toleren aquests virus sense presentar símptomes extrems. Identificar altres animals que han adaptat mecanismes de tolerància als coronavirus és important per conèixer els possibles reservoris virals que poden propagar nous patògens als humans.





En la nova investigació, els investigadors Sean King i Mona Singh, de la Universitat de Princeton, als Estats Units, van realitzar una anàlisi evolutiva, entre espècies de mamífers, dels receptors ACE2, utilitzats pels virus del SARS per entrar a les cèl·lules de els mamífers.





Els primats tenien seqüències d'aminoàcids molt conservades als llocs del receptor ACE2 que se sap que s'uneixen als virus del SARS. Els rosegadors, però, presentaven una diversitat més gran -i un ritme d'evolució accelerat- en aquests punts.





En general, els resultats van indicar que les infeccions similars al SARS no han estat impulsores de l'evolució a la història dels primats, però que algunes espècies de rosegadors probablement han estat exposades a repetides infeccions per coronavirus similars al SARS durant un període evolutiu considerable.





"El nostre estudi suggereix que els rosegadors ancestrals poden haver tingut infeccions repetides

amb coronavirus similars al SARS i haver adquirit alguna forma de tolerància o resistència als

coronavirus similars al SARS com a resultat d'aquestes infeccions --afegeixen els autors--. Això

planteja la temptadora possibilitat que algunes espècies modernes de rosegadors puguin ser

portadores asimptomàtiques de coronavirus similars al SARS, incloent-hi aquelles que encara no han estat descobertes".