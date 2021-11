El risc de contraure Covid-19 és molt més gran en els primers vacunats, que ja estan perdent la immunitat

Vacuna Covid-19 @ep





Les persones vacunades amb dues dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer al gener i febrer tenien un 51% més de probabilitats de contraure el virus al juliol en comparació amb les que van ser vacunades al març o abril, segons va mostrar un nou estudi israelià publicat a Nature Communications .





L'equip d'investigadors del KI Institute va treballar amb metges de KSM Research and Innovation i va utilitzar dades proporcionades per Maccabi Health Services per fer un estudi de cohort retrospectiu que compara les taxes d'incidència d'infeccions intercurrents i hospitalitzacions relacionades amb COVID-19 entre persones vacunades cap a el començament de la campanya del país (gener i febrer) i els vacunats cap a les darreres etapes (març i abril). L'estudi va incloure més d'1,3 milions de registres.





Com es va assenyalar, el risc d'infecció va ser significativament més gran per a les persones com més aviat es van vacunar, amb una tendència addicional d'alt risc d'hospitalització . Els resultats, van dir els investigadors, són consistents amb altres estudis sobre el tema que mostren una disminució als nivells d'anticossos i compostos del sistema immunològic després de quatre a sis mesos.





A més, l'edat de les persones no va tenir cap efecte en la disminució de la vacuna, cosa que significa que la vacuna va disminuir per a tothom i no només per a la gent gran. "L'eficàcia de la vacuna disminueix igualment per a tothom, segons l'estudi", va dir el Dr. Barak Mizrahi, investigador en salut computacional del KI Institute que va dirigir l'estudi.





Mizrahi va explicar que l'eficàcia de la vacuna va disminuir més com més s'allunyava de la segona dosi original, cosa que significa que les persones vacunades al gener tenien més risc de contraure coronavirus que les persones vacunades al febrer i així successivament.





L'estudi es va fer mentre la variant Delta s'expandia per tot el món i molts creien que la variant podria ser la causa d'un augment de la infecció. Mizrahi va dir que l'estudi mostra que la variant probablement va ser un factor més petit del que se suposava, encara que això encara no està confirmat.







Durarà més la tercera dosi?





Mizrahi va dir que és difícil saber-ho en aquesta etapa. S'han començat a recopilar dades molt preliminars a diversos estudis que mostren que els anticossos també estan disminuint després de la tercera injecció. Tot i això, ha dit que el nivell d'anticossos no és l'únic factor quan es tracta d'immunitat. Els funcionaris hauran d'observar i veure si les infeccions comencen a augmentar i després establir la política de vacunació en conseqüència, va dir Mizrahi.





“No crec que ens faci tant de temps saber-ho”, va concloure.