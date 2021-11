Els talibans prohibeixen l'emissió de sèries o pel·lícules protagonitzades per dones

Dona de l'Afganistan @EP





El Ministeri de Promoció de la virtut i la prevenció del Vici, un ministeri talibà, va emetre aquest diumenge unes noves directrius: les cadenes de televisió d'Afganistan no poden emetre a partir d'ara contingut immoral. Així doncs, no poden posar en pantalla sèries, programes o pel·lícules en què apareguin dones.







Tampoc no podran posar en la seva programació continguts en què apareguin homes que no estiguin coberts des del pit fins als genolls. És a dir, no poden aparèixer homes amb el tors nu. Tampoc no poden emetre programes satírics o espectacles de comèdia i entreteniment que insultin la religió.





Amb aquestes ordres volen evitar la propagació d'immoralitat i la transmissió de continguts que "van en contra dels principis de la xaria i els valors afganesos". El portaveu del ministeri, Hakif Mohajir, ha assenyalat no obstant que "aquestes no són regles sinó pautes religioses".





Cal assenyalar que en el seu mandat anterior, vint anys enrere, van prohibir la televisió i altres mitjans de comunicació, a excepció del canal de ràdio Voice of Sharia, que difonia contingut islamista.