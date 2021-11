Retiren dos lots del col·liri Ikervis per presència de microcristalls

Ulls @ep





L' Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (Aemps) , dependent del Ministeri de Sanitat, ha informat de la retirada de dos lots del col·liri Ikervis en envasos unidosis per presència de microcristalls de principi actiu i l'obtenció d'un resultat fora d'especificacions al assaig de valoració.





Ikervis conté el principi actiu ciclosporina. La ciclosporina forma part d'un grup de medicaments anomenats immunodepressors, que s'utilitzen per reduir la inflamació. Aquest medicament s'utilitza per tractar adults amb queratitis greu (inflamació de la còrnia, la capa transparent de la part frontal de l'ull). Es fa servir en aquells pacients amb xeroftalmia (malaltia de l'ull sec) que no han millorat malgrat el tractament amb llàgrimes artificials.





Concretament es tracta dels lots: 1L14T amb data de caducitat 31/05/2022 i 4N78C amb data de caducitat 31/05/2023, d'Ikervis d'1 mg/ml col·liri en emulsió 30 envasos unidosis de 0,3 ml. El titular d'autorització de comercialització és Santen OY, el fabricant és Excelvision i el representant local és Santen Pharmaceutical Spain.





L'Aemps ha informat la cadena de distribució i dispensació i s'ha ordenat la retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes dels lots afectats i devolució al laboratori per les vies habituals.