Ansietat post Covid: Una nova pandèmia?

Pacient en una consulta @ep





La pandèmia del Covid ha canviat la manera com les persones socialitzen, i això ha tingut un gran impacte en els més joves. S'hi han incrementat els casos d'ansietat i depressió a causa de l'estrès generat per la preocupació i el confinament de l'any passat





Com es va plantejar al segon Congrés Nacional Covid-19 que es va dur a terme el 16 d'abril 2021, la síndrome post Covid pot ser una nova pandèmia.





Rodrigo Serrano Fuentes, un psicòleg expert en tractaments d'ansietats, indica que el COVID19 ha influït en un augment de les alteracions psiquiàtriques com l'alteració del son, l'estrès posttraumàtic, la depressió i l'ansietat.





Això posa en alerta les diverses societats de psicologia, ja que no només l'ansietat post COVID afecta els infectats amb el virus, sinó que ho fa a la societat en general. Un reflex d'aquesta realitat és l'increment d'un 186% que ha experimentat l'Oficina d'Atenció Psicòloga.

A més, a clíniques com Puerta del Moro, els casos de pacients amb ansietats relacionades al COVID19 han augmentat en més d'un 40%.





Davant aquesta nova realitat, els experts recomanen estar atents davant de qualsevol indici de patir ansietat o una altra afecció psiquiàtrica que pugui afectar greument la salut.





Recomanacions per fer front a l'ansietat i l'estrès generat pel COVID-19





L'estrès, la preocupació, la tristesa i l'ansietat han augmentat durant la pandèmia, especialment en persones que han estat infectades amb el virus o han tingut un familiar malalt. En aquestes situacions han dictat una sèrie de recomanacions per poder fer-li front a aquestes conseqüències del COVID:





1. Mantenir-se en contacte amb la família i els amics





Ara que els plans d'immunització avancen i han baixat les restriccions, és possible tornar a tenir contacte amb familiars i amics. La companyia d'éssers estimats ajuda a millorar l'estat d'ànim i és una gran manera de posar els pensaments en una altra sintonia.





Tornar a tenir contacte social és una de les recomanacions habituals. És clar, sempre seguint normes sanitàries per evitar qualsevol contagi, cosa que empitjoraria l'estat d'ansietat.





2. Desconnectar de les notícies





Un dels factors que poden generar més estrès i derivar en l'ansietat és estar pendent dels noticiaris. En aquests espais, en general es fa molta referència a nous brots del virus que resulten aclaparadors.





3. Aclarir la ment





Oblidar-se de veure les notícies a la tele, la ràdio i les xarxes socials. D'aquesta manera podreu tenir un espai de tranquil·litat i donar espai a la relaxació.





4. Mantenir una rutina saludable





Una bona rutina pot ser la clau per fer front a l'ansietat i l'estrès post COVID. Activitats com sortir a córrer o fer una caminada pel parc i caminar amb bici són molt beneficioses per relaxar-se.





Així mateix, és important tenir cura de l'alimentació i hidratar-se prenent aigua.





5. Usar tècniques de relaxació





Els exercicis de respiració profunda, la meditació i els estiraments són una gran manera de fer-li front a l'ansietat i l'estrès.





Exercicis com el ioga ajuden no només a millorar l'estat psicològic dels pacients, sinó que a més a més proporcionen beneficis físics.





Quan és moment de cercar ajuda professional?





Si el que hem esmentat anteriorment no ajuda a controlar l'ansietat, és moment de buscar ajuda d'un expert. Els psicòlegs són les persones indicades per tractar aquest tipus de problemes.





Tant l'ansietat com la depressió i l'estrès poden ser tractats, és important acudir amb un professional en el moment que senti que la seva vida diària està sent afectada.





Per exemple, si és difícil agafar el son, si hi ha sensació de fatiga o si en sortir al carrer se sent temor. Aquests són senyals inequívocs que cal buscar suport emocional.





És l'única manera que es pot superar aquesta afecció en aquesta etapa.





Rodrigo Serrano Fuentes, psicòleg de Clínica Puerta del Moro, compta amb més de 8 anys d'experiència en tractaments d'ansietats. Rodrigo Serrano Fuentes ha ajudat desenes de pacients a superar les seves ansietats a través de tractaments personalitzats.





A més, ha col·laborat amb el Departament de Recerca del Gabinet de Psicologia de la Universitat Camilo José Cela i ha impartit tallers a adolescents a centres educatius.