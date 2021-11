El Festival Inclús projectarà un curmetratge protagonitzat per actors cecs de l'ONCE

El Festival Inclús acollirà la projecció de ‘Si Talía fuera ciega’, un curtmetratge protagonitzat per actors i actrius cecs de diverses companyies teatrals de l’ONCE, entre elles ‘Amanida Teatre’, de Tarragona.





Rodatge de 'Si Talia fuera ciega' - Captura de pantalla d'un vídeo de l'ONCE





La projecció tindrà lloc dimecres, 24 de novembre a les 12.00 h, a CaixaForum Barcelona (Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona). Hi haurà un col·loqui en el qual intervindrà Núria García, directora d’Amanida Teatre, algunes de les protagonistes que formem part d’aquest grup teatral i Dolors Luna, presidenta de l’Associació Artística de Cecs i Deficients Visuals de Catalunya.





Inclús, Festival Internacional de Cinema i Discapacitat de Barcelona, promou obres audiovisuals amb l'objectiu de donar a conèixer la realitat de les persones amb discapacitat des d'un punt de vista diferent. Comparteix i fomenta l'ús i coneixement de l'accessibilitat audiovisual. Tenen cabuda curtmetratges, pellícules de ficció, documentals i produccions audiovisuals d'entitats.





‘Si Talía fuera ciega’ és una experiència cinematogràfica a mig camí entre la ficció i el documental on, per primera vegada a la història, més de 100 actors i actrius cecs o amb discapacitat visual greu són protagonistes d'11 històries adaptades al cinema, a través de dos personatges ficticis. Pretén ser una pel·lícula que faci reflexionar sobre la inclusió de persones amb discapacitat a la societat i com es veuen representades al cinema.





















Lucius, un ciutadà romà cec a l'Augusta Emèrita del segle I d.c. vol ser actor, però no el deixen. Invoca els déus, entre ells Talía, musa del teatre, perquè reflexioni sobre com seria el teatre fet per persones cegues. En un viatge a través del temps, Talía comença a visualitzar diferents seqüències relacionades amb autors teatrals de diferents èpoques, per acabar, adonant-se que el teatre no entén de discapacitat i que les persones cegues i les arts escèniques poden aportar moltes coses positives de forma recíproca.







‘Si Talía fuera ciega’ va néixer de la mà del reconegut actor i director teatral Esteve Ferrer, assessor de teatre de l'ONCE, amb el suport de la Direcció de Promoció Cultural de l'ONCE. L'adaptació i direcció ha estat a càrrec del realitzador Antonio Gil Aparicio, cineasta emeritenc i director de la Setmana de Cinema Inclusiu i Discapacitat (SECINDI) de Mèrida, i tot el seu equip de col·laboració d'Emblema Films.