Barça - Benfica: la primera 'final' de l'era Xavi

El FC Barcelona rep aquest dimarts el Benfica al Camp Nou a les 21:00h en un partit que correspon a la fase de grups de la Champions però que ha esdevingut una final: la primera final de l'era Xavi. Els blaugrava han de guanyar si volen seguir a la competició, i és que per davant només els quedarà un matx contra el Bayern, que ja ha assegurat la seva classificació.





Així doncs, el conjunt català haurà de disputar aquest matx amb la ferma idea d'acabar-lo per sobre al marcador. De fet, guanyar la trobada suposaria classificar-se per als vuitens de final de la Champions.





Aquest serà doncs el primer gran repte del nou entrenador blaugrana, que ha agafat les regnes d'un equip que havia perdut el rumb. Tot i trobar-se segon del Grup E, el Barça porta només dos gols a favor i sis en contra: va vèncer per la mínima dues vegades el Dynamo de Kíev, l'últim classificat del grup.





EL BENFICA ELS PLANTA CARA





El Benfica, el rival d'aquesta nit, es troba en tercera posició amb quatre punts, dos menys dels que tenen els blaugranes. I no cal oblidar que en el primer matx contra ells que es va disputar a l'Estadi da Luz, el Barça va perdre per un contundent 3-0.





No van fer un mal partit, però van deixar escapar massa ocasions que es van traduir en aquest resultat final. Així doncs, Xavi haurà de treballar perquè això no torni a passar i els seus pupils puguin vèncer en aquesta ocasió el Benfica. Un conjunt que no ha perdut més que un partit a la Primeira Lliga de Portugal i arriba amb confiança a un Camp Nou que viu amb il·lusió i esperança aquesta nova etapa del club.





A la Champions, el Benfica porta cinc gols a favor més que el Barça (5), però també ha encaixat tres mes (9). I és que encara que van ser capaços de derrotar el Barça, no van aconseguir passar per sobre del Bayern, que els va aixafar en golejades abundants (0-4 i 5-2).





Ara serà el Barça, dirigit per Xavi Hernández, que tracti de derrotar-los. I ho farà treballant tant la línia ofensiva com la defensiva. Davant l'Espanyol, el primer partit de l'entrenador a la banqueta, van fer una bona primera part. Tot i això a la segonda van cometre diversos errors en defensa que van fer que els periquitos gaudissin de diverses ocasions clares de perill. Si això torna a passar aquest dimarts, potser el Barça perdrà l'oportunitat de seguir a Champions.