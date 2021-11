CaixaBank, elegit com a ‘Banc més Innovador del Món 2021’

CaixaBank ha estat elegit com a ‘Banc més Innovador del Món 2021’ (Global Innovator 2021), als EFMA-Accenture Banking Innovation Awards que, des de fa vuit anys, premien les entitats més innovadores al sector dels serveis financers al món.

És la segona vegada a la qual l'entitat obté la màxima categoria (Gold Award) en aquests guardons, en què CaixaBank s'ha col·locat al Top 3 en quatre de les seves vuit edicions: Gold, al 2021 i 2016; Silver al 2015, i Bronze al 2019, la qual cosa suposa un reconeixement sostingut a la llarga trajectòria d'innovació i excel·lència de CaixaBank.





El jurat dels premis, compost per 40 representants de bancs i institucions financeres membres d’EFMA, ha concedit enguany el màxim guardó a CaixaBank per la seva “destacada aposta per la innovació digital, amb novetats com la renovada experiència de client omnicanal, el chatbot de banca per veu, els serveis d'alta i sollicitud d'hipoteques en línia, i el reeixit neobanc, imagin”.





Els EFMA-Accenture Banking Innovation Awards elegeixen cada any al “Banc més Innovador del Món” d'entre les entitats que destaquen a les 7 categories sectorials dels premis. En aquesta edició, s'han batut rècords amb la participació de prop de 300 entitats de 73 països, i 816 projectes presentats.





A més, en els premis sectorials, CaixaBank ha aconseguit la segona posició (Silver Award) en la categoria “Plantilla del futur” amb el seu projecte de ‘Customer Experience LABs’. Per part seva, imagin, la plataforma de serveis digitals i estil de vida impulsada per CaixaBank, que compta amb 3,7 milions d'usuaris, s'ha situat en segona posició (Silver Award) en la categoria “Reimaginant l'experiència de client”.





Una estratègia omnicanal d'èxit





El premi reconeix el compromís de CaixaBank amb la innovació contínua i per l'excel·lència en l'ús de les noves tecnologies per continuar oferint la millor experiència de client. L'entitat aposta per una estratègia omnicanal que, a través de la seva plataforma CaixaBankNow, permet als clients accedir als productes i serveis del banc de manera còmoda i fàcil en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.





CaixaBank és l'entitat financera d'Espanya amb la base de clients més gran de banca digital. Actualment, el 71,4% dels clients de CaixaBank a Espanya són digitals (setembre 2021).





Enguany, CaixaBank ha incorporat noves innovacions gràcies al desplegament d’ATM Now, una plataforma tecnològica que ofereix als caixers automàtics la mateixa experiència d'ús de la banca digital que la que s'ofereix en mòbil i web. D'aquesta manera, CaixaBank es convertia en el primer banc del món a oferir una experiència totalment omnicanal, amb idèntic nivell de qualitat, imatge i servei en tots els seus canals digitals.





Entre altres novetats, EFMA i Accenture destaquen a Noa, l'assistent virtual de CaixaBank, que, mitjançant intelligència artificial, és capaç de resoldre tots els dubtes dels clients i permet, a més, accedir a informació detallada sobre les seves finances, seguint instruccions a través de la veu.





També ha merescut reconeixement el servei d'alta 100% digital (digital onboarding) i el MortgageNow, un servei per sollicitar hipoteques de manera digital per persones no residents a Espanya.