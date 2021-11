El bisbe emèrit de Solsona Xavier Novell es casa pel civil a Súria

Xavier Novell @ep





Xavier Novell , que va renunciar al Bisbat de Solsona (Lleida) a l'agost, es va casar aquest dilluns pel civil a Súria (Barcelona), ha avançat el programa de TV3 'Planta Baixa', que ha emès aquest dimarts imatges a la sortida del jutjat .





El magazine de TV3 ha informat que l'enllaç civil va tenir lloc amb l'escriptora i psicòloga Sílvia Caballol al Jutjat de Pau de Súria dilluns a última hora.





El mateix programa ha emès unes declaracions del jutge de pau de Súria, Jaume Bransuela, que ha dit: “De bisbes que han casat un jutge suposo que hi ha, que jo sàpiga sóc el primer d'Espanya. No els he casat jo, es han casat ells”.





NOVA PROFESSIÓ





Xavier Novell, enginyer agrònom de professió, va començar dilluns 1 de novembre a treballar en una empresa de genètica porcina de Cardona (Barcelona).





Va renunciar a ser bisbe al·legant raons personals, la Santa Seu va fer pública el 23 d'agost la seva acceptació i després ell va presentar el seu currículum com a enginyer agrònom en empreses relacionades amb el sector porcí de Lleida i Barcelona.





Al setembre, el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), el cardenal Juan José Omella, va demanar respecte per la decisió del bisbe emèrit de deixar el càrrec i va considerar que aquest explicarà els motius personals "quan sigui el moment".