TMB llança una campanya per promoure que les dones denunciïn l’assetjament als transports

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) desenvolupa aquesta setmana una campanya de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe a les xarxes de metro i autobús en què convida les dones a denunciar els comportaments masclistes de què siguin víctimes. La campanya coincideix amb la data del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, i dona continuïtat a actuacions anteriors de TMB a favor de la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació.





@TMB





Amb el lema Prou. Denuncia l’assetjament sexual, la campanya desgrana comportaments que les dones poden patir i que no tenen per què admetre: comentaris irrespectuosos, acostaments excessius i en general qualsevol forma d’assetjament encara que no encaixi amb un tipus delictiu. Els missatges es poden veure o sentir en plafons publicitaris i la megafonia del metro, el sistema de videodifusió MouTV, el web i les xarxes socials corporatives, entre d’altres canals, i visualment connecten amb accions anteriors protagonitzades pel personatge Karma, dedicat a assenyalar les actituds incorrectes i insolidàries en el transport públic.





Laia Bonet: “El transport públic ha de ser un espai acollidor”





La presidenta de TMB, Laia Bonet, ha defensat la necessitat de la campanya perquè "el transport públic de Barcelona ha de ser un espai segur i acollidor per a les dones, que són les seves usuàries majoritàries". "Amb la col·laboració de totes les barcelonines i barcelonins farem del nostre transport públic un entorn més segur", ha assenyalat.





En efecte, el transport públic és utilitzat majoritàriament per dones (60%). Segons els estudis, les dones que han estat víctimes de violència masclista assenyalen l’esfera pública com l’escenari més habitual de l’assetjament sexual, i entre els espais públics, el transport figura en primer lloc. A més, dues de cada tres dones han canviat d’hàbits de mobilitat en relació amb la percepció de seguretat.





La campanya en curs contra l’assetjament és una de les concrecions del pla de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe presentat per TMB la primavera passada i té com a antecedent una campanya anterior, del 2019 , amb el lema A TMB no hi ha lloc contra el masclisme, que també tenia el personatge Karma com a prescriptor. Abans, el 2017, Mou-te contra la violència masclista va ser la causa social escollida pels treballadors de TMB entorn de la qual es van organitzar un trimestre d'activitats centrades a informar i sensibilitzar sobre aquest problema tan arrelat a la societat.





Les comunicacions sobre comportaments en l’àmbit de l’assetjament sexual, com tots els de tipus incívic, es poden fer a través del personal i dels canals d’atenció de TMB, tant presencials com telemàtics. Els fets amb possible rellevància penal s’han de posar en coneixement de les forces de seguretat públiques.





Amb aquesta campanya, TMB vol refermar el seu compromís per la igualtat real i efectiva, així com el seu rebuig i condemna envers qualsevol conducta que atempti contra la integritat, la dignitat i la llibertat individuals de les persones.