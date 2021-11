YouTube aporta al PIB espanyol 313 milions d'euros i genera 21.000 llocs de treball

La plataforma de videocontingut YouTube aporta al Producte Interior Brut (PIB) d'Espanya 313 milions d'euros i dóna feina de manera directa o indirecta a unes 21.000 persones, segons un estudi elaborat per Oxford Economics recollit per YouTube.





Aquest impacte que la plataforma té sobre l'economia està calculat en funció de l'impacte directe (el que han facturat els creadors de contingut de YouTube), l'indirecte (indústria d'equipament d'àudio i vídeo, serveis d'edició i producció cinematogràfica, serveis d'assistència, cadenes de subministrament de proveïdors etc.) i l'induït (consum en béns com a alimentació, begudes o lleure).





A més, també taxen els ingressos no procedents de la plataforma vinculats a YouTube, com l'increment de vendes d'un forner que popularitza els seus serveis mitjançant la presentació de plataformes a les seves tutorials.





CREACIÓ DE LA FIGURA DE L'EMPRENEDOR CREATIU





YouTube, a més, ha servit per ajudar els anomenats com a "emprenedors creatius", és a dir, aquells creadors amb un mínim de 10.000 subscriptors al seu canal principal, així com

creadors amb un nombre inferior de subscriptors que reben ingressos directament de YouTube o aquells que reben ingressos d'altres fonts gràcies als seus vídeos d'aquesta plataforma o bé utilitzen de manera permanent persones que assisteixen a les seves activitats de YouTube.





Així, dos de cada tres d'aquests emprenedors creatius han assenyalat que YouTube ha contribuït positivament als seus objectius professionals i més del 70% han apuntat que els dóna l'oportunitat de treballar de la manera que s'ajusta millor a les seves necessitats.





Un exemple d'aquests creadors de contingut és Patry Jordán, creadora de GymVirtual, plataforma que va créixer de manera espectacular durant el confinament i va permetre a milers d'espanyols fer exercicis des de casa seva.





Per Jordán, un dels principals avantatges de la plataforma és que li ha permès expandir el públic a internautes ubicats fora d'Espanya, el seu país natal. Com Jordán, el 78% dels emprenedors





creatius ha declarat que YouTube els ajuda a exportar els seus continguts a un públic internacional al qual no podrien arribar altrament i el 65% dels creadors ha afirmat que l'accés a un públic internacional és essencial perquè els seus canals puguin subsistir.





A més, els ingressos obtinguts gràcies a YouTube li van permetre invertir en altres projectes relacionats amb el contingut de GymVirtual. "Gràcies a això, Jordán ha escrit tres llibres i ha tancat acords de patrocini de llarga durada. Actualment, dona treball a deu persones a temps complet que desenvolupen els seus negocis fora de YouTube", han aclarit des de la plataforma.





UNA PLATAFORMA ÚTIL PER A L'APRENENTATGE





D'altra banda, més del 90% dels usuaris ha afirmat que utilitzen YouTube per obtenir informació i adquirir coneixements i el 69% dels professors que fa servir YouTube ha explicat que ajuda els estudiants a aprendre.





"Vam començar a utilitzar YouTube una mica més a les classes durant la pandèmia de la Covid-19 i observem que la participació dels estudiants va augmentar", ha declarat un professor de Primària de Sant Roc (Cadis).





A més, el 77% dels usuaris van coincidir que YouTube va ser una eina d'utilitat des de l'inici de la pandèmia i 2 de cada 3 pares que utilitzen YouTube han assenyalat que ha estat una plataforma de gran utilitat per als fills durant el confinament.