Pànic entre els autònoms per les previsions de desproveïment per als propers mesos

Eduardo Abad, president d'UPTA





Les males notícies econòmiques estan lluny de desaparèixer per als autònoms dels sectors més atomitzats del nostre país. La crisi sanitària i econòmica produïda per la COVID-19 encara segueix present, a això se li suma la desorbitada pujada de l'energia elèctrica i per si no n'hi hagués prou, ara es deslliga el pànic per la situació de desproveïment que es preveu per als propers mesos.





L'encariment del 300% dels costos del transport marítim, la manca de components industrials i una sobre dimensió del mercat del consum estan creant l'escenari perfecte perquè la sortida del 2021 sigui traumàtica per al sector del comerç al detall. Aquest gremi compta amb més de 773.800 actius, i en tres mesos ha perdut gairebé 3.000 establiments petits.





La pujada en el preu de milers de productes també suposarà un cop dur per als pronòstics de vendes a la recta final de l'any, no només en el comerç tèxtil, electrònica, higiene o en aquells productes de consum poc freqüent, també el sector de la alimentació tem que davant aquesta situació es desplomin les vendes i s'alenteixi la recuperació.





És fonamental que, des del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, es desenvolupin accions que fomentin el consum responsable als petits establiments, ja que són sens dubte els grans oblidats de la cadena de subministraments de béns de consum.





Les polítiques de digitalització i foment de la competitivitat desenvolupades fins ara per aquest ministeri són encara millorables. Han dipositat gran part dels recursos econòmics disponibles per a aquesta comesa a les cambres de comerç i altres organismes similars, que sens dubte no representen els interessos de les persones treballadores autònomes dels sectors esmentats.





Eduardo Abad , president d'UPTA, “des de la nostra organització insistim que ha de ser el mateix ministeri qui desenvolupi aquesta campanya de foment del consum en el comerç autònom, el que adopti mesures per a la seva modernització i promogui una professionalització més gran del sector. Lamentablement, les polítiques actuals són una continuació de les desenvolupades per altres governs, i estan molt allunyades de la realitat, oblidant l'objectiu de vetllar pels drets i interessos dels petits establiments”.