Coneix les 4 ciberestafes més comunes al Black Friday

@ep





Aquest divendres 26 de novembre se celebra el conegut com a ' Black Friday ' o Divendres negre, una data en què els comerços mostren descomptes i ofertes per atraure els consumidors, i la popularitat dels quals aprofiten els cibercriminals per intentar enganyar amb falsos productes gratuïts o suplantant a una empresa de paqueteria.





Des que el 2012 aterressin a Espanya el Black Friday i el Cyber Monday, aquestes dates assenyalades per aconseguir gangues a les portes de Nadal han anat guanyant adeptes any rere any acumulant els 'eCommerce' i les botigues físiques un volum de vendes històric.





Les compres 'online' va guanyant terreny en part per la comoditat de poder adquirir allò que volem des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. Per aquest motiu, aquests dies també és temporada alta per als ciberdelinqüents.





La companyia de ciberseguretat ESET ha fet un repàs a les quatre estafes més comunes aquests dies en què la safata d'entrada del correu electrònic s'omple de promocions aparentment atractives que poden fer baixar la guàrdia, com recull en un comunicat.





PRODUCTES GRATIS





Una de les campanyes fraudulentes més habituals i fàcils de trobar és la que ofereix aconseguir un producte gratuït. Solen cridar l'atenció amb un producte actual, molt demandat al mercat.





Aquestes campanyes prometen que l'usuari pot aconseguir aquests productes de manera gratuïta o a un preu molt reduït utilitzen especialment les xarxes socials com Facebook. A canvi d'un 'M'agrada' o de completar una enquesta, es pot acabar sent víctima d'una estafa mitjançant un esquema de 'pagament per clic'.





SUPLANTACIÓ D'EMPRESES DE PAQUETERIA





Els ciberdelinqüents saben que en aquestes dates les persones esperen rebre més comandes del que és habitual i per això una altra estafa que posen en pràctica consisteix a fer-se passar per una empresa de paqueria.





En aquest cas, l'usuari rep un correu o un SMS amb el nom d'una empresa coneguda (és el que s'anomena phishing), i a punxar a l'enllaç que s'hi inclou, on asseguren que apareix la informació d'enviament, en realitat es pot portar sorpreses desagradables, com ara 'ransomware' que codifica els arxius del dispositiu des del qual s'accedeix i que poden arribar a demanar diners a canvi de la descodificació.





ERRORS D'ESCRIPTURA





El 'typesquatting' és un tipus d'amenaça que aprofita els errors que cometen els usuaris en escriure una adreça web perquè visitin una pàgina falsa, amb un nom molt semblant al de l'original.





En aquest cas, la web falsa sol estar dissenyada per allotjar un programari maliciós que infecti el dispositiu de la víctima o per oferir concursos de dubtosa reputació o publicitat de serveis poc fiables, amb els quals robar-li les dades o els diners.





DESCOMPTES MASSA BONS





Des d'ESET indiquen que el sentit comú és important i, abans d'adquirir un producte a un preu increïblement més baix que la mitjana al mercat, cal assegurar-se que la web és legal. Observar l'ortografia, el contingut de la web o quina informació apareix a l'apartat 'Qui som' són qüestions importants per evitar caure en una estafa.





Una altra manera ràpida de sortir de dubtes és contactar directament amb la marca o comerç per telèfon o 'email' i, per descomptat, cercar a Internet l'empresa per conèixer l'opinió d'altres usuaris.