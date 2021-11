Catalunya defensarà les dones afganeses a la primera manifestació virtual aquest dissabte

Aquest dissabte 27 de novembre, a les 18:00h, se celebrarà la primera manifestació virtual del món. El Passeig de Gràcia de Barcelona s'omplirà de manifestants virtuals, convocats per col·lectius i entitats de dones de Catalunya sota el lema "Crit per les dones afganeses" per defensar els drets d'aquesta població.





Cada dia surten a la llum més restriccions i situacions inhumanes a què són sotmeses les dones en aquest país. L'última, la prohibició que apareguin a pantalles de televisió o cinemes, ja sigui a pel·lícules o sèries.









Amb aquesta convocatòria es vol demanar ajuda a les administracions perquè facilitin a les ambaixades dels països veïns de l'Afganistan els recursos que necessiten. També exigiran a les empreses que en els seus processos de selecció tinguin en compte persones refugiades a Catalunya. I demanaran a la societat civil que aculli i eviti la mort per inanició de les famílies afganeses vulnerables, sigui que visquin al seu país o ho facin en altres països.







En aquesta línia, la Secretaria d'Igualtats de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya sol·licitava visats a l'Estat Espanyol perquè contribuís a salvar vides que persones que podrien ser acollides a Catalunya.





La inscripció per participar-hi ja està oberta i es pot fer a la pàgina web a la qual enllacem. Allà també hi ha un apartat de donació totalment voluntari en què es pot participar amb un mínim de 5 euros. Els diners recaptats seran distribuïts a les ONG que estan a l'Afganistan recolzant la seva població.





El manifest que han preparat es llegirà en català, castellà i anglès per part d´Antoni Bassas i Rosa Montero. Hi participaran també l'activista afganesa Nadia Ghulam, l'actriu Clara Segura i alguns testimonis. A més, hi haurà poesia musicada a càrrec de Lluís Llach i Sílvia Bel i l'acte el tancarà l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs.