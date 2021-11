Un home nu s'apunyala i mor al mig del carrer a Saragossa

Captura d'un vídeo publicat per diversos comptes a Twitter.





Un home d'uns 30 anys que anava despullat pels carrers de Saragossa aquest dimarts al matí ha mort després d'apunyalar-se a si mateix davant de diversos agents de la Policia. Aquesta persona va aparèixer als jardins annexos a la plaça Roma de Saragossa, bracejant i mostrant clars signes d'inestabilitat mental.







Vuit dotacions de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la Prefectura Superior de Policia d'Aragó es van personar al lloc on es trobava l'home poc abans que caigués a l'aigua d'una font.









Segons els testimonis i tal com s'aprecia en alguns vídeos de les xarxes socials, els agents demanaven a l'home que es calmés. Però per contra, davant de l'atenta mirada dels agents, aquesta persona s'ha clavat un ganivet al pit i finalment ha mort.







Els policies han entrat a l'aigua per treure'l i han alertat l'ambulància. Els serveis mèdics van intentar reanimar-lo però no ho van poder aconseguir, per la qual cosa només van poder constatar la seva mort.





Cap altra persona no ha resultat ferida. Els testimonis afirmen que mentre el mort circulava pels carrers de Saragossa no ha intentat agredir cap transeünt.