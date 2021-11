Torna el SIL 2022 amb una imatge renovada

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia la celebració de la 22a edició del Saló Internacional de la Logística del 31 de maig al 2 de juny del 2022, després de dos anys d'absència a causa de la situació sanitària. La principal trobada del sector logístic al Sud d'Europa i la Mediterrània presenta un nou logotip per a una trobada que comptarà amb una presència més gran de noves tecnologies que permetran a la fira impulsar la generació de networking.





Nova imatge del SIL @CZFB





En aquest sentit, SIL 2022 ha creat una aplicació que facilitarà la transmissió de dades entre expositors i visitants només amb escanejar els corresponents codis QR. Així mateix, el networking continuarà fomentant-se mitjançant un speed dating que permetrà mantenir més de 5.000 reunions ràpides entre empreses del sector.





Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, destaca que “l'entitat continua apostant per la logística amb l'organització de l'única fira que des del 1998 reuneix tota la supply chain i que s'ha consolidat com el referent del sector així com el trobada anual líder al sud d'Europa i la Mediterrània”.





En aquesta edició, el SIL 2022 aposta per reforçar el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. A més d'estar representats al Congress, es faran servir materials sostenibles per a la construcció dels estands i es lliurarà el premi a l'empresa amb millors pràctiques sostenibles i a l'empresa carregadora amb millors pràctiques. Igualment, el SIL 2022 integra dins de la seva oferta l'eDelivery Barcelona que comptarà amb una zona d'exposició dedicada a l'última milla i el lliurament al comerç electrònic.





El SIL 2022 potenciarà també la seva àrea de coneixement i la innovació a través de l'Startup Innovation Hub i seguirà comptant amb la primera acceleradora firal del sector logístic que assolirà ja la tercera edició, a més de lliurar també el premi a la millor innovació de la fira. En aquesta línia, Blanca Sorigué, directora general del CZFB i de SIL, assenyala que “en aquesta nova edició, la innovació tindrà un component més important que mai. En els darrers dos anys la logística ha adquirit un pes més gran en l'economia global i en aquesta primera edició després de l'arribada del Covid-19 volem reforçar el nostre paper com a pont internacional de negocis entre Europa, Amèrica Llatina i els països del Mediterrani”.