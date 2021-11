Jutgen un acusat de matar dos motoristes en fugir d'un control a Badalona

Audiència de Barcelona @ep





L'Audiència de Barcelona jutja aquest dimarts un noi de 24 anys acusat de dos presumptes delictes d'homicidi per imprudència greu per la mort de dos motoristes contra els quals va xocar conduint un cotxe quan fugia d'un control policial a Badalona (Barcelona).





A l'escrit d'acusació, consultat per Europa Press, la Fiscalia explica que durant la fugida va envair el carril contrari, va circular en ziga-zaga, en direcció contrària i va arribar als 130 quilòmetres per hora per dins de la ciutat, on la velocitat està militada a 50.





Va ser el 6 de març del 2020 cap a les 20.30 hores, i mentre envaïa el carril contrari va xocar de front amb una moto i la va arrossegar fins a fer-la xocar amb un altre cotxe, i després van morir tant conductor i la passatgera de la moto.





El conductor del segon cotxe va patir diverses lesions , per les quals la fiscal li atribueix un delicte de lesions per imprudència greu , que se sumen als dos homicidis imprudents, a quatre delictes contra la seguretat viària --per velocitat, conduir ebri i drogat , conducció temerària i per abandonar el lloc de l'accident-- i a un delicte de resistència per forcejar amb els policies per evitar ser detingut.





Després del xoc, l'acusat i el noi que anava amb ell de copilot "van sortir precipitadament del vehicle, corrent cadascun en una direcció, despreocupant-se totalment dels ferits".

Un cop detingut, l'acusat va donar positiu en alcohol, THC i cocaïna, i els agents van constatar que Trànsit havia retirat el carnet des d'uns tres mesos abans.





ACUSACIÓ PARTICULAR





Per part seva, l'acusació particular, que exerceix el despatx Vosseler Advocats, també fa responsable el copilot i ha demanat condemnar-lo per un delicte d'omissió d'auxili, en un judici separat que es farà amb jurat.





En un comunicat, l'acusació ha destacat que és "la primera vegada" que l'Audiència de Barcelona jutja el delicte d'homicidi per imprudència greu a la conducció d'un cotxe.