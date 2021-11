Metges alerten que, "a hores d'ara no sembla previsible que reprendre la normalitat prepandèmia"

@ep





El Consell General de Col·legis Oficials de Metges , a través de la Comissió Assessora COVID19, alerta que, "a hores d'ara, no sembla previsible reprendre la normalitat prepandèmia", i, per tant, "identificar l'avenç de la vacunació amb el final de les restriccions i mesures de protecció contra el coronavirus és contraproduent”.





Davant l'alta probabilitat que la COVID-19 es torni en una endèmia, aconsellen invertir en recursos i serveis sanitaris per millorar la resposta i prevenir els col·lapses puntuals i localitzats que es poden produir. "Un reforçament focalitzat de la xarxa assistencial, a més, podria permetre donar continuïtat a l'atenció als altres problemes de salut de la població", adverteixen.





Així mateix, a parer seu, cal conscienciar la població que moltes de les mesures de Salut Pública que posades en marxa des del març del 2020 van seguir vigents, particularment en els moments o llocs on augmenti la incidència, la gravetat o la saturació de els recursos sanitaris.





La comissió ha fet una anàlisi de la situació actual i considera necessari anticipar davant la possibilitat que la immunitat de ramat no sigui efectiva. En aquest cas, la COVID-19 s'aniria convertint en una endèmia estable, no estacional, amb què la societat hauria de conviure durant un llarg període de temps.





"Malgrat la baixa morbiditat i letalitat en els immunitzats, l'endèmia i els seus brots locals, en afectar àmplies poblacions, acabarien produint un nombre important de casos, hospitalitzacions i morts, particularment al grup de població major i més fràgil, al que no resulta fàcil diferenciar entre 'morir de COVID' i 'morir amb COVID'", aclareix.





Aquesta situació podria fer que la societat normalitzi la morbimortalitat per la COVID-19, però cal deixar constància que aquest dany és inevitable i reduir la malaltia i mort associada a la COVID19 és possible. A més, posant-se en el pitjor dels casos hi ha la possibilitat que hi hagi noves variants de la COVID-19 que "siguin més transmissibles, més greus i per a les quals les actuals vacunes ofereixin una protecció menor".





En aquest sentit, recorden que “la immunització global de tota la població humana és fonamental per reduir la possibilitat de mutacions que posin en risc tot el que hem avançat” . De la mateixa manera, reivindiquen el reforçament de l'Atenció Primària, la Salut Pública i la xarxa de vigilància epidemiològica, així com afegir l'habilitació d'espais preinstal·lats per a l'expansió de llits als hospitals generals, a més de llocs de cures intensives i de cures respiratoris intermedis.





Finalment, demana a les diferents autoritats sanitàries (central i autonòmiques) i les institucions científiques i socials implicades que es "cohesionin i marquin una tònica d'acció comuna, coherent i racional". Perquè ho puguin fer, "tots hem de contribuir, perquè a tots ens beneficia que en temps de turbulència hi hagi un esquema de governança col·lectiva sobre el qual articular les respostes conjuntes", adverteixen.