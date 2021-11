Élite Taxi convoca una marxa al desembre per demanar que per "on passa el bus, passi el taxi"

Tito Álvarez @ep





El sindicat de taxistes Élite Taxi ha convocat una mobilització el 2 de desembre per demanar que per "on passa el bus, passi el taxi" i reclamar el cessament del gerent de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Manuel Valdés.





Així ho ha assenyalat el portaveu d'Élite Taxi , Alberto Álvarez, en declaracions aquest dimarts, on ha afegit que "es discrimina les persones que necessiten el servei a molts trams" i que s'està perjudicant l'eficiència del servei.





El recorregut s'iniciarà a la plaça Espanya de Barcelona, es dirigirà per la Gran Via, el carrer Balmes i el carrer Pelai fins a la Via Laietana "fent un acte a l'emblemàtica parada de la plaça Antoni Maura per defensar la seva no desaparició", per acabar a la plaça Sant Jaume.





L'associació, a més, té previst reunir-se el 25 de novembre que ve amb el departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona per fer-li les peticions presencialment.





Álvarez ha reclamat també que, quan es faci "canvis dràstics", s'informi les associacions representatives del sector perquè, posteriorment, els 14.000 taxistes a Barcelona no se'l trobin i es vegin afectats.





El portaveu ha posat èmfasi en "la tendència cap a l'electrificació gairebé total de la flota" dels taxistes barcelonins, motiu pel qual ha considerat que el servei ha d'estar completament integrat a la nova configuració de la calçada i no ser exclòs de cap tram de la mateixa.